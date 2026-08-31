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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام سراج الدين يكشف كواليس صفقات الأهلي وعروض رحيل نجوم الفريق

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

كشف عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عددًا من التفاصيل الخاصة بملفات التعاقدات واللاعبين، كما تطرق إلى أبرز الصفقات التي عمل عليها داخل القلعة الحمراء، والعروض التي تلقاها عدد من نجوم الفريق.

وقال سراج الدين إن الأهلي لا يعتمد عادةً على دفع قيمة الشرط الجزائي من أجل التعاقد مع اللاعبين، إلا أن الأمر كان مختلفًا في صفقة علي معلول، موضحًا أن اللاعب كان من أبرز الأسماء التي عمل على التعاقد معها، قبل أن يرتبط بشكل كبير بجماهير القلعة الحمراء بعد ذلك.

وأضاف أن الأهلي حقق خلال ولايته الأولى العديد من العوائد المالية من بيع اللاعبين، مشيرًا إلى صفقة الجابوني ماليك إيفونا، الذي انتقل مقابل 10 ملايين دولار، مؤكدًا أن الصفقة كانت تمثل في وقتها أكبر عائد مالي من بيع لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

عصام سراج الدين: هذا ليس وكيل إمام عاشور

وتطرق مدير التعاقدات بالأهلي إلى ملف إمام عاشور، موضحًا أن الاسم الذي يتم تداوله إعلاميًا على أنه وكيل اللاعب ليس وكيله الحقيقي.

وقال سراج الدين: «هناك وكيل إسباني، ونحن نعمل على هذا الملف مع إمام عاشور، أما الشخص الذي يدعي أنه وكيله فهو ليس وكيله».

عروض لنجوم الأهلي

وكشف سراج الدين عن تلقي عدد من لاعبي الأهلي عروضًا للرحيل، موضحًا أن ياسر إبراهيم تلقى عرضًا، بينما وصل عرضان لمحمد الشناوي، كما تلقى مروان عطية عرضًا شفهيًا، بالإضافة إلى عرض لإمام عاشور.

وأشار إلى أن إدارة النادي اتخذت قرارًا بعدم الموافقة على بيع أي من هؤلاء اللاعبين، في ظل الظروف التي يمر بها الفريق، ورغبة الإدارة في الحفاظ على حالة الاستقرار داخل صفوف الأهلي.

خالد مرتجي وراء فكرة التعاقد مع عموتة

وتحدث سراج الدين كذلك عن التعاقد مع المدير الفني المغربي الحسين عموتة، كاشفًا أن خالد مرتجي كان صاحب فكرة التعاقد معه.

وأوضح أن إدارة الأهلي كانت تبحث في البداية عن مدير فني أجنبي، قبل أن يطرح خالد مرتجي فكرة تغيير فلسفة الاختيار والتوجه نحو التعاقد مع مدير فني عربي، وهو ما قاد في النهاية إلى الاستقرار على عموتة.

عصام سراج الدين النادي الأهلي الأهلي

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