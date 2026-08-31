محافظ أسوان يتابع فعاليات الحملة الدعوية من نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الحملة الدعوية التى ينفذها وعاظ وواعظات منطقة وعظ أسوان التابعة للإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر الشريف، بقيادة الشيخ محمد حفنى مدير عام منطقة وعظ أسوان، تحت عنوان " من نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم " ، وذلك بمختلف المؤسسات والجهات والمدن والمراكز والقرى على مستوى المحافظة إحتفاءاً بذكرى المولد النبوى الشريف .

يأتى ذلك فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود متواصلة لبناء الإنسان وترسيخ القيم والمبادئ .

دور توعوى وتنويرى للأزهر الشريف

وأشاد محافظ أسوان بالدور التنويرى والتوعوى الذى يقوم به الأزهر الشريف برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وما يقدمه من جهود لنشر صحيح الدين، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة، وتصحيح المفاهيم، وبناء الوعى المجتمعى.

التعريف بسيرة وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم



ومن جانبه، أوضح الشيخ محمد حفنى بأن هذه الحملة أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بهدف التعريف بمولد النبى صلى الله عليه وسلم، وبيان خصائصه وشمائله وصفاته وأخلاقه الكريمة، والتعريف بسيرته العطرة والاقتداء بهديه، لافتاً إلى أن فعاليات الحملة تستمر على مدار شهر كامل، لإحياء ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم ونشر القيم النبيلة التى دعا إليها.

تأتى هذه الحملة الدعوية فى إطار حرص الأزهر الشريف على القيام بدوره التوعوى والتنويرى، ونشر الوعى الدينى المستنير، وتعريف المواطنين بسيرة وشمائل وأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم، بما يسهم فى ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية وتعزيز الوعى المجتمعى.