وفاة الدكتور عبد الحكيم قنديل أستاذ الكيماء النووية

نعى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، الدكتور عبد الحكيم طه قنديل، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم – جامعة العاصمة، وأحد القامات العلمية البارزة في مجال الكيمياء النووية والكيمياء غير العضوية.

وقد أثرى الفقيد مسيرته العلمية بالعديد من الإسهامات الأكاديمية والبحثية المتميزة، وترك للمكتبة العلمية عددًا من المؤلفات المتخصصة، من أبرزها «كيمياء عناصر الوقود النووي» و«مبادئ الكيمياء النووية» و«أساسيات الكيمياء».

وحظي الأستاذ الدكتور عبد الحكيم طه قنديل خلال مسيرته العلمية بتقدير محلي ودولي، حيث حصل على عدد من الجوائز والأوسمة، من أبرزها:

جائزة ألكسندر فون هومبولت بألمانيا عام 1980، وتكررت عام 1990.

الجائزة الدولية التشجيعية عام 1980.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1980.

ميدالية شرف علماء القرن العشرين من المؤسسة الأمريكية للسيرة الذاتية عام 1992.

جائزة القيادة المتميزة من المؤسسة الأمريكية للسيرة الذاتية عام 1998.

ميدالية الشرف للألفية عام 2000.

جائزة جامعة حلوان التقديرية للعلوم الأساسية عام 2011.

اختياره من مؤسسة نوبل للترشح لجائزة نوبل في الكيمياء عام 2012.

جائزة التميز البحثي للرواد في العلوم الأساسية عام 2020.

جائزة الجامعة للرواد عام 2026.

وتؤكد هذه الجوائز والتكريمات المكانة العلمية الرفيعة التي تبوأها الفقيد، وما قدمه من إسهامات بارزة في خدمة العلم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره في إثراء الحركة الأكاديمية والعلمية.

ويتقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وأسرة الجامعة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه وتلاميذه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه للعلم والوطن، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.