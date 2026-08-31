كيف ولد توأم حيًا بعد وفاة أمهما بسوهاج؟ أخصائي نساء يكشف التفاصيل

كشف الدكتور محمود بركة، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى ساقلتة المركزي، التفاصيل الكاملة لملحمة طبية شهدها المستشفى فجر الخميس، أسفرت عن إنقاذ أجنة مريضة عبر تدخل جراحي عاجل استغرق نحو دقيقتين فقط عقب توقف قلب الأم ووفاتها.

وأوضح بركة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «مساء جديد» المذاع على قناة «المحور»، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً في فجر الخميس يُفيد بتعرض مريضة حامل لتوقف مفاجئ في القلب، مشيراً إلى أن فريق الطوارئ وطبيب العناية المركزة كانا يتواجدان مع الحالة وأجريا محاولات عديدة لإنعاش القلب ، إلا أنها باءت جميعها بالفشل وتوفيت المريضة.

وأوضح أخصائي النساء والتوليد بمستشفى ساقلتة أنه فور إبلاغه بحمل المتوفاة، تقرر التحرك السريع للتعامل مع الحالة، مضيفاً: «تواصلت على الفور مع دكتورة أخصائية الأطفال والتي تواجدت معي داخل غرفة العمليات، بجانب فريق التمريض المساعد، وفي غضون نصف ساعة كنا في أتم الاستعداد والجاهزية للبدء في فتح الجراحة فور وصول الحالة».

وتابع «بركة» أنه بمجرد نقل جثمان المريضة من سرير «الترولي» إلى سرير العمليات، تم البدء على الفور في إجراء الجراحة القيصرية، مؤكداً أن العملية لم تستغرق وقتاً طويلاً؛ وتم استخراج الأجنة في زمن قياسي تراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط من لحظة دخول الجثمان لغرفة العمليات، وتم الاطمئنان على حالتهما الصحية.