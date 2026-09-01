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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد وأضرار تعتمد على طريقة التحضير.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكفتة؟

الكفتة
الكفتة
ريهام قدري

تعد الكفتة من الأكلات المحببة لدى الكثيرين، ويمكن أن تمد الجسم بعدد من العناصر الغذائية المهمة، خاصة عند تحضيرها بطريقة متوازنة، إلا أن تأثيرها يختلف حسب نوع اللحم وكمية الدهون وطريقة الطهي.

1. تمنحك البروتين اللحم المستخدم في الكفتة مصدر جيد للبروتين، الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات والحفاظ على الأنسجة والشعور بالشبع.

2. تساعد على الحصول على الحديد اللحوم الحمراء تحتوي على الحديد الهيمي، وهو من أنواع الحديد التي يستطيع الجسم امتصاصها بكفاءة، ويساهم في تكوين الهيموجلوبين.

3. تمد الجسم بفيتامين B12 الكفتة المصنوعة من اللحوم الحمراء توفر فيتامين B12 المهم للأعصاب وتكوين خلايا الدم.

4. قد تزيد السعرات والدهون إذا كانت الكفتة تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون أو تم قليها في كمية كبيرة من الزيت، فقد تصبح عالية السعرات والدهون المشبعة.

5. قد تسبب العطش والانتفاخ الإكثار من الملح والتوابل والدهون قد يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالعطش أو الانتفاخ بعد تناولها.

6. طريقة الطهي تصنع فارقا الكفتة المشوية أو المطهية في الفرن عادة تكون خيارا أفضل من الكفتة المقلية، خاصة إذا تم اختيار لحم قليل الدهون.

للحصول على وجبة أكثر توازنا، تناولي الكفتة مع سلطة وخضروات، ويفضل عدم الإفراط في الكمية أو الاعتماد عليها يوميا، خاصة إذا كانت مصنوعة من لحم عالي الدهون.

الكفتة كفتة طريقة الكفتة طريقة عمل الكفتة

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