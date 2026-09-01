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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدواجن والبيض على صفيح ساخن.. والشعبة تحذر من ارتفاعات جديدة

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
البهى عمرو

مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، يترقب المواطنون تحركات أسعار الدواجن والبيض، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الدواجن تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف.

وكشفت شعبة الدواجن عن الأسعار التي تراها عادلة للمنتج والمستهلك، محذرة من تداعيات استمرار البيع بأقل من التكلفة.

59 جنيهًا سعر الدواجن من المزرعة

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر العادل للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.

الدواجن والبيض
الدواجن

وأوضح أن الأسعار الحالية لا تغطي بشكل كافٍ التكلفة الفعلية للإنتاج، مؤكدًا أن الوصول إلى سعر عادل أصبح ضرورة للحفاظ على استمرارية المنتجين وعدم خروجهم من السوق.

الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاجالدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الأعلاف تستحوذ على نحو 70% من مدخلات صناعة الدواجن، وبالتالي فإن أي تغير في أسعارها ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية.

الدواجن

وأضاف أن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو الدواجن تقترب من 70 إلى 75 جنيهًا، محذرًا من أن استمرار البيع بأقل من التكلفة قد يدفع بعض المنتجين إلى التوقف والخروج من دورة الإنتاج.

مستلزمات الإنتاج متوافرة لـ3 أشهر

وأوضح أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا بما يكفي لنحو 3 أشهر، وهو ما يدعم استقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الاستقرار يرتبط بشكل أساسي بحركة أسعار الأعلاف وباقي مستلزمات التربية.

الدواجن

وشدد على ضرورة وجود آلية واضحة لتنظيم حركة الأسعار، من خلال وضع ضوابط ومعايير تساعد على قراءة اتجاهات السوق والتنبؤ بالتغيرات السعرية.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة يساهم في تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على سعر يضمن استمرار النشاط، وفي الوقت نفسه لا يتحمل المواطن زيادات غير مبررة.

موسم المدارس يرفع الطلب على البيض

وتوقع عبد العزيز السيد زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم المدارس، نتيجة ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب.

وأشار إلى أن تأثير بداية العام الدراسي سيكون أكثر وضوحًا على سوق البيض مقارنة بالدواجن، موضحًا أن زيادة الطلب مع عدم وجود زيادة مماثلة في المعروض قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

110 جنيهات السعر العادل لكرتونة البيض

وكشف رئيس شعبة الدواجن أن السعر الذي يراه عادلًا لكرتونة البيض يتراوح بين 107 و110 جنيهات، مضيفًا أن وصول الكرتونة للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا يمثل، وفق تقديره، الحد الذي لا ينبغي تجاوزه.

وأكد أن استقرار صناعة الدواجن يتطلب تحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، بما يضمن استمرار المنتجين في العمل والإنتاج، ويحمي المستهلك في الوقت نفسه من أي زيادات سعرية غير مبررة.

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