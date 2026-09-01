خبير فلسطيني: الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب سياسات الاحتلال

حذر خبير فلسطيني من أن الضفة الغربية تقف على حافة الانفجار، في ظل تصاعد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وما تشهده الأراضي الفلسطينية من اقتحامات واعتقالات وتوسع استيطاني واعتداءات متواصلة.

وأوضح الخبير في تصريحات لقناة اكسترا نيوز،أن التطورات المتلاحقة في الضفة الغربية تفرض واقعًا شديد الخطورة، خاصة مع استمرار الإجراءات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، إلى جانب التوسع في النشاط الاستيطاني ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان والتوتر داخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مؤكدًا أن الضفة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، وأن أي تصعيد جديد قد يدفع الأوضاع نحو انفجار واسع.

تصعيد متواصل

ولفت الخبير إلى أن الاعتداءات والاقتحامات المتكررة، إلى جانب عمليات الاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، تمثل عوامل رئيسية في زيادة التوتر، خاصة في ظل شعور الفلسطينيين بأن الإجراءات المفروضة عليهم تستهدف وجودهم وحقوقهم الأساسية.

وأضاف أن استمرار الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية يهددان إمكانية الوصول إلى حل سياسي قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما يزيدان من صعوبة الحفاظ على تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية.

مخاوف من انفجار الأوضاع

وأكد أن الضفة الغربية تشهد تراكمًا كبيرًا للأزمات، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخلات سياسية ودولية جادة قد يؤدي إلى اتساع دائرة المواجهات.

وشدد على أن التعامل مع التطورات في الضفة لا يمكن أن يقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما يحتاج إلى تحرك سياسي ودولي عاجل يهدف إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين ووقف الإجراءات التي تزيد من حالة الاحتقان.

واختتم الخبير بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركات حقيقية لمنع تدهور الأوضاع، خاصة أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية يهدد بفتح جبهة جديدة من التوتر في المنطقة.



