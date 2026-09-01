قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود القياتي: انخفاض درجات الحرارة.. وتحسن الأجواء ليلًا
سقوط مأساوي ينهي حياة طالب طب داخل المدينة الجامعية بالدقي
منافسات مصر اليوم الثلاثاء في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا
القوات المسلحة تواصل دورها المجتمعي لخدمة ذوي الهمم وكبار السن
تفتيش وتخريب.. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية
سؤال برلماني بشأن تعويضات أصحاب المعاشات وفقًا لقانون التأمينات
رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة إجراءات استكمال تنفيذ مشروع شركة "الفجيرة العلمين" للنفط والغاز
وزيرا الخارجية والري: الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء إلى التنمية
مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب احترام حرية الملاحة بمضيق هرمز
هل تقرر إلغاء التعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق البكالوريا المصرية؟|التعليم تحسم الجدل
عبد العاطي وسويلم يبحثان تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم الأمن المائي
ميدو يحتفي بأول مشاركة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة: قادر يبقى من أحسن مهاجمي العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير فلسطيني: الضفة الغربية على حافة الانفجار بسبب سياسات الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر خبير فلسطيني من أن الضفة الغربية تقف على حافة الانفجار، في ظل تصاعد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وما تشهده الأراضي الفلسطينية من اقتحامات واعتقالات وتوسع استيطاني واعتداءات متواصلة.

وأوضح الخبير في تصريحات لقناة اكسترا نيوز،أن التطورات المتلاحقة في الضفة الغربية تفرض واقعًا شديد الخطورة، خاصة مع استمرار الإجراءات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، إلى جانب التوسع في النشاط الاستيطاني ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان والتوتر داخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مؤكدًا أن الضفة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، وأن أي تصعيد جديد قد يدفع الأوضاع نحو انفجار واسع.

تصعيد متواصل

ولفت الخبير إلى أن الاعتداءات والاقتحامات المتكررة، إلى جانب عمليات الاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، تمثل عوامل رئيسية في زيادة التوتر، خاصة في ظل شعور الفلسطينيين بأن الإجراءات المفروضة عليهم تستهدف وجودهم وحقوقهم الأساسية.

وأضاف أن استمرار الاستيطان وتوسيع البؤر الاستيطانية يهددان إمكانية الوصول إلى حل سياسي قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما يزيدان من صعوبة الحفاظ على تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية.

مخاوف من انفجار الأوضاع

وأكد أن الضفة الغربية تشهد تراكمًا كبيرًا للأزمات، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخلات سياسية ودولية جادة قد يؤدي إلى اتساع دائرة المواجهات.

وشدد على أن التعامل مع التطورات في الضفة لا يمكن أن يقتصر على الإجراءات الأمنية، وإنما يحتاج إلى تحرك سياسي ودولي عاجل يهدف إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين ووقف الإجراءات التي تزيد من حالة الاحتقان.

واختتم الخبير بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركات حقيقية لمنع تدهور الأوضاع، خاصة أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية يهدد بفتح جبهة جديدة من التوتر في المنطقة.


 

فلسطين غزة الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

إلهام شاهين

انهيار تام .. إلهام شاهين : نجلاء فتحي مش مصدقة إن بنتها الوحيدة راحت

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

ترشيحاتنا

تكريم نقيبة التمريض بحضور وزير الصحة

بين الولادة والرضاعة.. التمريض تكشف 4 مفاتيح لبداية آمنة لحياة كل طفل

جانب من التفتيش

الصحة تغلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيي المصطفى وعرابي التخصصيين بمطروح لمخالفة دلائل الولادة الآمنة

مشهد يحبس الأنفاس.. إغماء نورا عصام حلمي أثناء رفع الأثقال ودعوات واسعة بسلامتها

مشهد يحبس الأنفاس.. إغماء نورا عصام حلمي أثناء رفع الأثقال ودعوات واسعة بسلامتها

بالصور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

شبيهة نرمين الفقي تخطف الأنظار.. لن تصدق درجة الشبه بينهما وماذا قالت عن الفنانة؟

شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيهة نرمين الفقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد