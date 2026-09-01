رفع كفاءة النظافة وإزالة مخلفات الأشجار بمنطقة الهلال بالغردقة

نفذت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة حملة نظافة مكثفة بمنطقة الهلال، استهدفت رفع مخلفات تقليم الأشجار والكتل الشجرية المتراكمة، إلى جانب تجريد الشوارع وإزالة الأتربة والتراكمات الصلبة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة ميدانية من السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، ضمن خطة المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بالمعدات المناسبة وفرق العمالة الميدانية لرفع المخلفات ونقلها مباشرة إلى المقالب العمومية، مع استكمال أعمال المسح والتجريد وتطهير الموقع، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإعادة المظهر الجمالي للمنطقة.

وأكدت المحافظة استمرار تنفيذ جدول التحركات الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمختلف القطاعات والمناطق السكنية بمدينة الغردقة، لضمان استدامة أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على البيئة.