بسبب اختلال عجلة القيادة.. سيارة ملاكي تصطدم بميني باص وعمود إنارة

شهدت منطقة المقطم بمحافظة القاهرة حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميني باص، أسفر عن اصطدام السيارة الملاكي بأحد أعمدة الإنارة، فيما باشرت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة.

كواليس الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميني باص بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لفحص ملابساته.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع إثر اختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة الملاكي، ما أدى إلى اصطدامها بالميني باص ثم بأحد أعمدة الإنارة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.