قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تصعد الضغط المالي على إيران.. بنك جديد على قائمة العقوبات خلال أيام
قصف أوكراني يستهدف منشآت نفطية وطاقية في روسيا
ضبط 700 كيلو دجاج نافق داخل تروسيكل بالفيوم قبل تداولها بالأسواق
رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا
استعدادات مكثفة في الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد .. معارض «أهلًا مدارس» بأسعار مخفضة
وظيفة سائق مترو.. الشروط المطلوبة وطريقة التقديم
واشنطن تفتح باب صفقة عسكرية ضخمة مع بغداد
سعر الدولار يتجاوز 51 جنيهًا في البنوك مع ختام الثلاثاء
مصر وبوركينا فاسو.. شراكة تتسع من مكافحة الإرهاب إلى التنمية والاستثمار
التعدي على أعضاء حملة تنفيذ قرار غلق مقهى مخالف ببني مزار في المنيا| تفاصيل
1309 مشروعات و19 ألف سرير جديد.. 403 مليارات جنيه تعيد رسم خريطة الصحة في مصر
روفيدا فتحي تحصد ميداليتين في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية

النائب محمد نوح
النائب محمد نوح

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية، وتمثل دفعة جديدة لمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

العلاقات بين مصر والصين

وقال النائب محمد نوح، في تصريحات صحفية اليوم، إن العلاقات بين مصر والصين تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن الزيارة تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري وفرصه الواعدة.

وأضاف أن التعاون المصري الصيني شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، لاسيما في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة مع الصين يمثل فرصة مهمة لدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية المصرية نجحت في بناء شبكة علاقات متوازنة مع مختلف القوى العالمية، بما يحقق المصالح الوطنية ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.

وأوضح أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالشرقية أن زيارة الرئيس الصيني تحمل رسائل مهمة بشأن قوة العلاقات بين البلدين، وتفتح الباب أمام مزيد من المشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على الشعبين المصري والصيني، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

وشدد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل التحرك بثبات نحو تعزيز دورها الدولي، وترسيخ شراكات استراتيجية تخدم أهداف التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

الصين الرئيس الصيني الصين اليوم السيسي البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

المتهمة

حركات خادشة .. القبض على سيدة ضربت فتاة ذاخل ميكروباص بالدقهلية

المتهمة

حركات خادشة وألفاظ خارجة.. القبض على فتاة نشرت فيديوهات خادشة بالدقهلية

التيك توك

التحفظ على هاتف صانعة محتوى في بدر لنشر فيديوهات خادشة للحياء

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

لبشرة ناصعة.. كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جديدة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد