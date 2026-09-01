شاهد| مازيراتي جريكالي مودينا 2027

كشفت شركة مازيراتي عن طرازها الجديد مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027، وتنتمي مودينا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

وتأتي هذه السيارة بمناسبة احتفال مازيراتي بمرور 100 عام على الظهور الأول لشعار الرمح الثلاثي على سياراتها في عالم السباقات منذ عام 1926 في سباق تارجا فلوريو.

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

ويرمز هذا الشعار التاريخي، المستوحى من نافورة نبتون من الأساطير اليونانية في مدينة بولونيا الإيطالية إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي، القوة، والسيطرة، والأداء الرياضي، واسم جريكالي يشير إلى الرياح الشمالية الشرقية التي تهب على البحر الأبيض المتوسط.

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

وتعتبر جريكالي ثاني سيارة SUV يطلقها الصانع الإيطالي بعد ليفانتي التي تم إيقاف إنتاجها مؤخراً، وتعتمد مازيراتي جريكالي 2027 على لغة تصميم مستوحاة بشكل واضح من شقيقتها ذات الأداء العالي ام سي بورا موديل 2026 .

مواصفات مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

زودت سيارة مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير يتوسطه الرمح الثلاثي، وبها فتحات جانبية ثلاثية على الرفارف الأمامية والتي تمثل البصمة الوراثية للعلامة الإيطالية، وبها رادارات أمامية، وحساسات محيطية، وكاميرا مثبتة على الزجاج الأمامي تدعم القيادة شبه الذاتية والحفاظ على المسار.

محرك مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

تحصل سيارة مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وبها قوة 390 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتومايتك من شركة ZF، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة 4.9 ثانية، وتصل سعرها القصوي إلي 260 كم/ساعة .

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

ويوجد بـ سيارة مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027 ايضا، محرك 4 سلندر بجانب نظام هجين، وبها قوة 330 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثواني، وبها سرعة قصوي تصل إلي 240 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

من أبرز ما يلفت الانتباه أثناء قيادة مودينا على المنعطفات الجبلية هو مستوى الثبات المرتفع فالسيارة، وبالرغم من حجمها وارتفاعها كسيارة كروس أوفر، وتظهر قدرة ممتازة على الالتصاق بالطريق والتماسك عند المنعطفات السريعة بصورة واضحة، وهو أداء يضعها في منافسة مباشرة مع طرازات بورشه الرياضية .