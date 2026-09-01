قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة ساخنة في المنطقة .. إيران تقصف قاعدة أمريكية والأردن يعترض صواريخ
حتى 2029 .. ننشر تفاصيل عقد مصطفى شوبير الجديد مع الأهلي
ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا
لحظة مؤثرة .. تشييع جثمان والدة محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق بمقابر التل الكبير
التليفزيون الإيراني: انقطاع التيار الكهربائي في هرمزجان بعد استهداف أمريكي لعدة نقاط بشبكة الكهرباء
استعدوا للتصعيد .. السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تدق ناقوس الخطر
الحكومة : تعظيم الطاقة الفندقية لساحل البحر الأحمر لتحقيق التكامل الاقتصادي
أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تجديد عقده مع الأهلي
روجينا توجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح بعد لقائه في تركيا
رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن ضم إيليمان ندياي 5 سنوات
بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر
الأوقاف الفلسطينية : الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي لليوم الـ70
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| مازيراتي جريكالي مودينا 2027

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027
مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازيراتي عن طرازها الجديد مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027، وتنتمي مودينا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

وتأتي هذه السيارة بمناسبة احتفال مازيراتي بمرور 100 عام على الظهور الأول لشعار الرمح الثلاثي على سياراتها في عالم السباقات منذ عام 1926 في سباق تارجا فلوريو.

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

ويرمز هذا الشعار التاريخي، المستوحى من نافورة نبتون من الأساطير اليونانية في مدينة بولونيا الإيطالية إلى ثلاثة عناصر أساسية وهي، القوة، والسيطرة، والأداء الرياضي، واسم جريكالي يشير إلى الرياح الشمالية الشرقية التي تهب على البحر الأبيض المتوسط.

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

وتعتبر جريكالي ثاني سيارة SUV يطلقها الصانع الإيطالي بعد ليفانتي التي تم إيقاف إنتاجها مؤخراً، وتعتمد مازيراتي جريكالي 2027 على لغة تصميم مستوحاة بشكل واضح من شقيقتها ذات الأداء العالي ام سي بورا موديل 2026 .

مواصفات مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

زودت سيارة مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير يتوسطه الرمح الثلاثي، وبها فتحات جانبية ثلاثية على الرفارف الأمامية والتي تمثل البصمة الوراثية للعلامة الإيطالية، وبها رادارات أمامية، وحساسات محيطية، وكاميرا مثبتة على الزجاج الأمامي تدعم القيادة شبه الذاتية والحفاظ على المسار.

محرك مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

تحصل سيارة مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وبها قوة 390 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتومايتك من شركة ZF، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة 4.9 ثانية، وتصل سعرها القصوي إلي 260 كم/ساعة .

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

ويوجد بـ سيارة مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027 ايضا، محرك 4 سلندر بجانب نظام هجين، وبها قوة 330 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثواني، وبها سرعة قصوي تصل إلي 240 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027

من أبرز ما يلفت الانتباه أثناء قيادة مودينا على المنعطفات الجبلية هو مستوى الثبات المرتفع فالسيارة، وبالرغم من حجمها وارتفاعها كسيارة كروس أوفر، وتظهر قدرة ممتازة على الالتصاق بالطريق والتماسك عند المنعطفات السريعة بصورة واضحة، وهو أداء يضعها في منافسة مباشرة مع طرازات بورشه الرياضية .

شركة مازيراتي مازيراتي جريكالي مودينا موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية تارجا فلوريو سباق تارجا فلوريو مواصفات مازيراتي جريكالي مودينا جريكالي مودينا موديل 2027 محرك مازيراتي جريكالي مودينا الصانع الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز نسب أبحاث الذكاء الاصطناعي للنفس؟.. أمين الإفتاء يجيب

اليوم العالمي للسرد القرآني

لحمة قرآنية.. الأزهر: مشاركة مليون سارد في 24 ألف مقر باليوم العالمي للسرد القرآني

المؤشر العالمي للفتوى

المؤشر العالمي للفتوى والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يناقشان غدا التحديات الأسرية

بالصور

بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
اسعار السلع

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد