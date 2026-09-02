غزل المحلة ينفي رحيل أحمد خطاب بعد 3 جولات بالدورى

نفى نادي غزل المحلة وجود أي نية لرحيل أحمد خطاب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد مرور 3 جولات من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور»، إن غزل المحلة يرى أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام إنبي، وكان قريبًا من تحقيق الفوز، إلا أن سوء التوفيق حال دون حصد النقاط الثلاث، مؤكدًا أن نتيجة المباراة ليست خطأً من جانب أحمد خطاب، وأن المدير الفني «عامل اللي عليه».

وأضاف النادي أن سوء التوفيق يلازم الفريق منذ انطلاق منافسات الدوري، لكنه يثق في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وطالب غزل المحلة جماهيره بمواصلة دعم الفريق خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أن التركيز أصبح منصبًا على المواجهة القادمة أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامتها بعد 4 أيام، باعتبارها مباراة صعبة، مع غلق ملف لقاء إنبي والاستعداد للمواجهة الجديدة.



