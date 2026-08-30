صحة الغربية تكثف جولات المتابعة الميدانية بالمحلة الكبرى.. وتقدم أكثر من 7000 خدمة طبية لعمال غزل المحلة

قادت الدكتورة رشا محمود خضر ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة ميدانية موسعة بمدينة المحلة الكبرى، شملت تفقد أعمال المبادرات الرئاسية وقوافل الصحة الإنجابية بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج، أعقبها مرور إشرافي موسع على مستشفى المحلة العام والوحدات الصحية التابعة لإدارتي المحلة أول وثان ، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية.

أكثر من 7000 خدمة طبية لعمال غزل المحلة

استهلت جولتها بمتابعة الفرق الطبية العاملة بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار البروتوكول المبرم مع لجنة الصناعة وأسفرت جهود الفرق الطبية عن تقديم أكثر من 7000 خدمة طبية ضمن المبادرات الرئاسية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب الخدمات التوعوية والتثقيفية للعاملين، مع استمرار متابعة الحالات التي تم تحويلها لاستكمال الفحوصات والعلاج.

ولاقت الخدمات الطبية المقدمة إشادة واستحسانًا من العاملين بالمصانع، في ظل حرص الفرق الطبية على الوصول بالخدمات الصحية إلى أماكن العمل وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.

متابعة ميدانية لأقسام مستشفى المحلة العام ودعم الاحتياجات العاجلة

وتضمنت الجولة المرور على مختلف الأقسام الطبية بمستشفى المحلة العام؛ لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم والعمل على تذليلها بصورة فورية.

وجهت بسرعة توفير الاحتياجات العاجلة من الأجهزة والمستلزمات ، بعد مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدلات الاستهلاك بالصيدليات والمخازن مع تشكيل لجنة فنية لمعاينة التجهيزات وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفى.

اجتماع تنسيقي لمراجعة مؤشرات الأداء وخطط التطوير

وعقب الجولة، عقدت وكيلة الوزارة اجتماعًا تنسيقيًا مع الإدارات الفنية بالمديرية والهيئة الطبية بمستشفى المحلة العام، لمراجعة مؤشرات الأداء وتقييم مستوى الخدمات خلال الربع الأخير.

وتناول الاجتماع مدى الالتزام بالبروتوكولات العلاجية ومعايير الاستخدام الرشيد للأدوية، إلى جانب مناقشة خطط استكمال تجهيز وتطوير العيادات، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات طبية أكثر كفاءة وجودة للمترددين على المستشفى.

متابعة مكثفة للوحدات الصحية بالمحلة أول وثانٍ

وفي السياق ذاته، تابعت اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالغربية سير العمل بالوحدات الصحية التابعة لإدارتي المحلة أول وثانٍ، حيث تم التأكد من انتظام العمل وانضباط الأطقم الطبية والإدارية، وتوافر المستلزمات الطبية الأساسية.

تحسين خدمات علاجية

كما شددت اللجنة على الالتزام بجداول العمل، وحسن استقبال المواطنين، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الرئاسية وفق معايير الجودة، بما يضمن حصول جميع المنتفعين على حقوقهم من الخدمات الصحية بصورة لائقة.

وأكدت أيضا أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالغربية على سرعة رصد أي معوقات والعمل على حلها، ودعم المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة والسكان نحو تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز رضا المواطنين.