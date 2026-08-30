صحة الغربية تقدم أكثر من 7 آلاف خدمة طبية لعمال غزل المحلة

تفقدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، المبادرات والقوافل الصحية بمدينة المحلة الكبرى، شملت أعمال المبادرات الرئاسية وقوافل الصحة الإنجابية بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج التي تضمنت تقديم خدمة طبية لأكثر من 7 آلاف عامل أعقبها مرور إشرافي موسع على مستشفى المحلة العام والوحدات الصحية التابعة لإدارتي المحلة أول وثان.

وذكر بيان عن مديرية الصحة اليوم الأحد أن ذلك الإجراء يأتي ضمن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية.

وقامت وكيل وزارة الصحة بمتابعة الفرق الطبية العاملة بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار البروتوكول المبرم مع لجنة الصناعة وأسفرت جهود الفرق الطبية عن تقديم أكثر من 7 آلاف خدمة طبية ضمن المبادرات الرئاسية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب الخدمات التوعوية والتثقيفية للعاملين، مع مواصلة متابعة الحالات التي تم تحويلها لاستكمال الفحوصات والعلاج.

ولاقت الخدمات الطبية المقدمة إشادة واستحسانًا من العاملين بالمصانع، في ظل حرص الفرق الطبية على الوصول بالخدمات الصحية إلى أماكن العمل وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأقسام مستشفى المحلة العام ودعم الاحتياجات العاجلة ، أفاد البيان أن الجولة تضمنت المرور على مختلف الأقسام الطبية بمستشفى المحلة العام؛ لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم والعمل على تذليلها بصورة فورية.

ووجهت وكيلة وزارة الصحة بسرعة توفير الاحتياجات العاجلة من الأجهزة والمستلزمات، بعد مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدلات الاستهلاك بالصيدليات والمخازن مع تشكيل لجنة فنية لمعاينة التجهيزات وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفى.

وعقب الجولة، عقدت وكيلة الوزارة اجتماعًا تنسيقيًا مع الإدارات الفنية بالمديرية والهيئة الطبية بمستشفى المحلة العام، لمراجعة مؤشرات الأداء وتقييم مستوى الخدمات خلال الربع الأخير.

وتناول الاجتماع مدى الالتزام بالبروتوكولات العلاجية ومعايير الاستخدام الرشيد للأدوية، إلى جانب مناقشة خطط استكمال تجهيز وتطوير العيادات، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات طبية أكثر كفاءة وجودة للمترددين على المستشفى.

في السياق ذاته، تابعت اللجنة المشكلة من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة سير العمل بالوحدات الصحية التابعة لإدارتي المحلة أول وثانٍ، حيث تم التأكد من انتظام العمل وانضباط الأطقم الطبية والإدارية، وتوافر المستلزمات الطبية الأساسية.

كما شددت اللجنة على الالتزام بجداول العمل، وحسن استقبال المواطنين، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الرئاسية وفق معايير الجودة، بما يضمن حصول جميع المنتفعين على حقوقهم من الخدمات الصحية بصورة لائقة.

وأكدت اللجنة أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي ضمن حرص مديرية الشؤون الصحية بالغربية على سرعة رصد أي معوقات والعمل على حلها، ودعم المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة والسكان نحو تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز رضا المواطنين.