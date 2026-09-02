المالية: التيسير على الشركات العقارية.. وتسريع خطوات التعامل مع الإقرارات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات الإلكترونية فى «أبلكيشن الضرائب العقارية» وإزالة أى تحديات تواجه الممولين، لافتًا إلى تحسين آلية قراءة واستخراج البيانات، وخطوات التسجيل وتقديم الطلبات، مع التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية، وإتاحة التسجيل للمصريين بالخارج.

وأشار إلى تبسيط الإجراءات المالية، والسماح بسداد المديونيات إلكترونيًا دون الحاجة لإجراءات مسبقة.

وقال رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية: “نعمل على التيسير على الشركات العقارية، وتسريع خطوات التعامل مع الإقرارات الضريبية، من خلال إتاحة رفع بيانات مجموعة من الوحدات دفعة واحدة عند تقديم الإقرار الضريبي”، لافتًا إلى أن هناك أدلة وفيديوهات إرشادية لشرح الخدمات وكيفية إتمام الإجراءات بطريقة صحيحة.