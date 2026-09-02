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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: إنهاء 45 طلبًا للمواطنين بباب الشعرية وغلق وتشميع 12 محل غير مرخص بحي وسط القاهرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي تم تنفيذه من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة، تضمنت حي باب الشعرية وحي وسط القاهرة وحي المرج، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة صور المخالفات.

حملات ميدانية 

وأكدت د.منال عوض أن أعمال المرور شملت متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، كما تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات، وحملات لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة قامت بالمرور على المركز التكنولوجي في حي باب الشعرية، وتم الالتقاء بعدد من المواطنين ، والاستماع إلى طلباتهم، ومتابعة موقف معاملاتهم والطلبات المقدمة منهم، بالتنسيق مع المختصين بالمركز للعمل على سرعة إنهاء عدد كبير من المعاملات والطلبات المتوقفة، حيث تم الانتهاء من 45 طلبًا وتسليم المستندات الخاصة بها للمواطنين وإنهاء معاملاتهم، بما ساهم في سرعة إنجاز مصالحهم والتيسير عليهم، مع التأكيد على استمرار متابعة باقي الطلبات لحين الانتهاء منها، كما تم تنفيذ حملات ميدانية بنطاق الحي شملت أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، ورفع الإشغالات والتعديات، والمرور على المحال العامة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة قامت بتنفيذ حملات ميدانية ومسائية مكثفة في حي وسط، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية وشرطة المرافق، حيث أسفرت عن رفع نحو 75 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، والتعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام ومزاولة الأنشطة دون ترخيص، بالإضافة إلى غلق وتشميع 12 محلًا ومنشأة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، إلى جانب رفع كميات من الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات.

كما شملت الحملات تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات، والتعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة "طرق الأبواب" لتوعية وحث المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم بنطاق حي وسط، استهدفت التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأنشطة، وتعريفهم بأهمية وضرورة التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون، حيث تم خلال الحملة التواصل مع نحو 28 مواطنًا وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المركز التكنولوجي المتنقل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبالنسبة لحي المرج، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ مرور ميداني مكثف لمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها، فضلًا عن الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في إطار القانون، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار 150 نموذج (8) تصالح ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المستندات للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء ملفاتهم وتحقيق الاستفادة من إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

كما تم تنفيذ حملات ميدانية بنطاق الحي شملت رفع الإشغالات والتعديات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

ووجهت الدكتورة منال عوض، باستمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني للقطاعات المعنية بالوزارة على مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكاواهم، وتحقيق الانضباط ، والتصدي الحاسم لكافة صور الإشغالات والتعديات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة محافظة القاهرة منال عوض

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