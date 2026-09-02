مصرفي ألماني يلمح لرفع الفائدة الأوروبية الأسبوع المقبل ويدعو للحذر بشأن الخطوات المقبلة

ألمح رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناجل، إلى اتجاه البنك نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، معرباً في الوقت نفسه عن موقفه الحذر ورفضه تقديم أية تعهدات بخصوص المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وأوضح ناجل أن استجابة الأسواق الماليّة لتوقعات رفع الفائدة تعكس فهماً واضحاً لطبيعة قرارات البنك، لا سيما بعد معاودة التضخم الرئيسي الارتفاع مدفوعاً بأسعار الطاقة، وذلك رغم التراجع الطفيف في معدلات التضخم الأساسي.

وشدد ناجل على أن البنك المركزي الأوروبي سيتوخى الحذر ويتجنب الالتزام بمسار محدد للزيادات المستقبليّة، مفضلاً اعتماد منهجية "اجتماع باجتماع" بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية.