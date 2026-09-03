إصابة 3 أشخاص في حريق هائل داخل مصنع أحذية بالإسماعيلية

شهدت منطقة الحرش التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع تصنيع الأحذية، وسط تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع النيران ومحاولة السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المنشآت والمناطق المجاورة.

وأسفر الحريق، وفقًا للمعلومات الأولية، عن إصابة 3 أشخاص، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، مع نقل الحالات التي استدعت الرعاية الطبية إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق وإجراء أعمال التبريد، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع النيران، وحصر الخسائر والتلفيات.