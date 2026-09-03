قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بني سويف يفتتح موسم جَني القطن بزمام قرية إهناسيا الخضراء.. تسويق المحصول بمراكز تجميع عبر مزاد لضمان حصول المزارعين على أعلى عائد
أسعار الخضراوات اليوم.. الطماطم تتراجع 2.94 جنيه والبطاطس ترتفع في الأسواق
الأوقاف تعلن أسماء المتأهلين إلى التصفية الثالثة من الموسم الثاني لـ «دولة التلاوة»
وقع من طوله ..تفاصيل واقعة مدير مدرسة خالد بن الوليد بالجيزة
الحماية المدنية الجزائرية تسابق الزمن لإنقاذ الطفل أيوب بعد سقوطه في بئر
الفراخ بكام انهاردة الخميس؟.. قائمة الأسعار كاملة بالأسواق
كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة
سيدة تغسل 10 ملايين جنيه من نشاطها الإجرامى .. الداخلية تكشف التفاصيل
وزير البترول يبحث في أستراليا جذب شركات التعدين للبحث عن الذهب والمعادن
وادي دجلة يعلن رسميًا افتتاح المرحلة الثانية من نادي طنطا في سبتمبر 2026
رسائل هامة لعملاء إنستاباي من البنك المركزي.. تحذيرات ونصائح عاجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: جولة محادثات جديدة بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية خلال 10 أيام

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
أمنية رشاد الجلوي

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستُعقد خلال نحو عشرة أيام، في إطار الجهود التي تقودها واشنطن لدعم عملية انتقال سياسي في البلاد، مشيدًا في الوقت ذاته بالاتفاق النفطي المبرم بين الولايات المتحدة وكراكاس.

وقال روبيو، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ستُعقد «في غضون عشرة أيام تقريبًا»، بعد إجراء الجولة الأولى من الحوار في أغسطس الماضي بين السلطة التي تتولاها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز والمعارضة الفنزويلية.

وجاءت المحادثات ضمن مسار سياسي تدفع به واشنطن، عقب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي حكم البلاد لأكثر من ربع قرن، قبل بدء المرحلة الانتقالية الحالية.

وأكد روبيو أن عملية الانتقال السياسي في فنزويلا لن تستغرق سنوات طويلة، معتبرًا أن بإمكان بلاده تسريع العملية مقارنة بتجارب أخرى، وقال: «يمكننا تحقيق ذلك هنا بسرعة أكبر بكثير، ونحن نعمل على ذلك بكل جهدنا».

وشدد وزير الخارجية الأميركي، في الوقت ذاته، على أن تحقيق انتقال ديمقراطي لا يقتصر على تنظيم الانتخابات، موضحًا أن «الانتخابات الديمقراطية لا تقتصر على مجرد إجراء عملية الاقتراع».

واشنطن تتمسك بموقع استراتيجي في قطاع النفط الفنزويلي

وفيما يتعلق بالاتفاق النفطي بين واشنطن وكراكاس، قال روبيو إن الاتفاق يوفر «بعض المزايا على المدى القصير»، لكنه يحقق في الوقت نفسه هدفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، يتمثل في ضمان وجودها في موقع مؤثر تجاه أكبر منتج للنفط في القارة الأميركية.

وأضاف أن الاتفاق يضمن أن تكون الولايات المتحدة، وليس الصين أو روسيا أو إيران، صاحبة الموقع الاستراتيجي في قطاع النفط الفنزويلي.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فنزويلا المعارضة الفنزويلية الولايات المتحدة كراكاس فوكس نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 50 حالة تعد واسترداد 3470 مترا مربعا

محافظ الشرقية

بنسبة إنجاز 97٪.. الشرقية تستجيب لـ 2739 شكوى وطلباً من المواطنين

محافظ بني سويف

تكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات ورفع كفاءة الخدمات بمراكز ومدن بني سويف

بالصور

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

المزيد