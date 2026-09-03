روبيو: جولة محادثات جديدة بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية خلال 10 أيام

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستُعقد خلال نحو عشرة أيام، في إطار الجهود التي تقودها واشنطن لدعم عملية انتقال سياسي في البلاد، مشيدًا في الوقت ذاته بالاتفاق النفطي المبرم بين الولايات المتحدة وكراكاس.

وقال روبيو، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن الجولة المقبلة من المحادثات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ستُعقد «في غضون عشرة أيام تقريبًا»، بعد إجراء الجولة الأولى من الحوار في أغسطس الماضي بين السلطة التي تتولاها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز والمعارضة الفنزويلية.

وجاءت المحادثات ضمن مسار سياسي تدفع به واشنطن، عقب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي حكم البلاد لأكثر من ربع قرن، قبل بدء المرحلة الانتقالية الحالية.

وأكد روبيو أن عملية الانتقال السياسي في فنزويلا لن تستغرق سنوات طويلة، معتبرًا أن بإمكان بلاده تسريع العملية مقارنة بتجارب أخرى، وقال: «يمكننا تحقيق ذلك هنا بسرعة أكبر بكثير، ونحن نعمل على ذلك بكل جهدنا».

وشدد وزير الخارجية الأميركي، في الوقت ذاته، على أن تحقيق انتقال ديمقراطي لا يقتصر على تنظيم الانتخابات، موضحًا أن «الانتخابات الديمقراطية لا تقتصر على مجرد إجراء عملية الاقتراع».

واشنطن تتمسك بموقع استراتيجي في قطاع النفط الفنزويلي

وفيما يتعلق بالاتفاق النفطي بين واشنطن وكراكاس، قال روبيو إن الاتفاق يوفر «بعض المزايا على المدى القصير»، لكنه يحقق في الوقت نفسه هدفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، يتمثل في ضمان وجودها في موقع مؤثر تجاه أكبر منتج للنفط في القارة الأميركية.

وأضاف أن الاتفاق يضمن أن تكون الولايات المتحدة، وليس الصين أو روسيا أو إيران، صاحبة الموقع الاستراتيجي في قطاع النفط الفنزويلي.