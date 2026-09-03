ملك بريطانيا يستضيف سلطان عُمان في زيارة دولة إلى المملكة في أكتوبر

يستضيف الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا سلطان عُمان هيثم بن طارق في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، تُقام في قلعة وندسور خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنه قصر باكنغهام، بحسب وكالة "رويترز ".

وتأتي الزيارة في توقيت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات، على خلفية الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما أعقبها من هجمات إيرانية استهدفت إسرائيل ودولًا خليجية تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وتكتسب زيارة السلطان هيثم أهمية خاصة في ظل الدور الدبلوماسي الذي تضطلع به مسقط في محاولة خفض التوترات الإقليمية، ولا سيما مشاركتها في مفاوضات مع إيران بهدف إعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.

وأشار تقرير «رويترز» إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد باتخاذ إجراء عسكري ضد عُمان إذا أعاقت المصالح الأميركية، في وقت تواجه فيه المنطقة تداعيات أمنية واقتصادية واسعة نتيجة اضطراب حركة الملاحة عبر المضيق.

وتأتي الزيارة المرتقبة ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية التي استضافتها العائلة المالكة البريطانية خلال عام 2026، من بينها زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل، والرئيس النيجيري بولا تينوبو في مارس.