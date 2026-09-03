قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تقرر صرف صرف إعانة اجتماعية لـ304 حالات من هؤلاء المواطنين
عطل عالمي يضرب ChatGPT.. آلاف المستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمة
صلابة الاقتصاد المصري .. رئيس الوزراء: العام المالي 2025/2026 شهد تحقيق معدل نمو 5.1%
سعر الدولار الآن.. تراجع جديد والجنيه يواصل التحسن
بالتعاون مع الصين.. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل بمصر
عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم
قفزة تاريخية بقناة السويس وخطة شاملة لـ"أهلاً مدارس".. مدبولي يُعلن حصاد العام المالي: 5.1% نمواً اقتصادياً و40 مليون سائح بـ"صالة مطار القاهرة 4"
عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي
اكتشاف أول مستعمرة لبعوض زيكا في بريطانيا
أنشيلوتي يشيد بـ مورينيو ويكشف توقعاته لموسم ريال مدريد
عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان باستراليا بعد أزمة نقل الجثمان
رئيس الوزراء : إدخال أي بئر للغاز بالصحراء الغربية حيز الإنتاج حال اكتشافه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقف قلبه داخل سيارة الإسعاف.. إنقاذ طفل بعد حريق شقة في السويس

قلبه توقف بسبب الحريق.. تفاصيل لحظات إنقاذ طفل عمره 4 سنوات في السويس
قلبه توقف بسبب الحريق.. تفاصيل لحظات إنقاذ طفل عمره 4 سنوات في السويس
محمد ثروت

شهدت منطقة كفر أحمد عبده الجديد بحي الأربعين في محافظة السويس اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السكنية أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم طفلان شقيقان، وتم إنقاذ أحد الطفلين في حالة حرجة بعد تعرضه لتوقف في القلب، قبل أن ينجح رجال الإسعاف في إعادة النبض إليه. 

إنقاذ طفل بعد توقف قلبه

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحريق بالقرب من مستودع الأنابيب بحي الأربعين، عقب تلقي بلاغ باندلاع النيران داخل شقة سكنية بمنطقة كفر أحمد عبده الجديد .

وكان من بين الموجودين داخل الشقة طفلان شقيقان  هما محمد محمود الشاذلي 13 عاما وشقيقه كريم  4 أعوام حيث تعرضا للاختناق نتيجة استنشاق أدخنة الحريق  إلى جانب إصابتهما بحروق في الوجه وفقدا الوعي أثناء الواقعة.

وبحسب شهود عيان وصل رجال الإسعاف إلى الطفل كريم في حالة حرجة، بعدما تعرض قلبه للتوقف، ليبدأ المسعفون على الفور في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي داخل سيارة الإسعاف، والاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية.

وبعد محاولات الإسعاف  عاد القلب إلى النبض مرة أخرى، وجرى نقل الطفل إلى مجمع السويس الطبي لاستكمال التعامل الطبي مع حالته. 

3 سيارات إسعاف وسيارتا إطفاء لموقع الحريق

وفور ورود البلاغ  جرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، فيما وجه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، 3 سيارات إسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى. 

كما تولى الأهالي نقل المصاب الثالث داخل سيارة ملاكي، بالتزامن مع عمليات إخلاء المصابين من موقع الحريق.

الحالة الصحية للمصابين

واستقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي 3 مصابين جراء الحريق، بينهم الطفلان الشقيقان.

وكشف مصدر طبي أن أحد الطفلين جرى نقله إلى قسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية، بينما يتلقى الطفل الآخر والمصاب الثالث العلاج داخل القسم الداخلي بالمجمع الطبي، عقب استقرار حالتهما.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية داخل العقار، ما ساهم في الحد من آثار الحريق ومنع وقوع إصابات أخرى.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، فيما تستمر متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل مجمع السويس الطبي.

محافظة السويس حريق شقة سكنية حى الاربعين منطقة العبور اشتعال نيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

ترشيحاتنا

الأهلي

زيزو وبن شرقي.. تشكيل الأهلي أمام سموحة بالدوري الممتاز

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فريق إيه إس بورت الجيبوتي

صورة من الدورة التدريبية

انطلاق معسكر إعداد مراقبي الحكام

بالصور

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

بعد دخول هالة فاخر المستشفى بسبب مشكلة في التنفس.. كل ما تريد معرفته عن نزلة البرد

أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد