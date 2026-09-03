توقف قلبه داخل سيارة الإسعاف.. إنقاذ طفل بعد حريق شقة في السويس

شهدت منطقة كفر أحمد عبده الجديد بحي الأربعين في محافظة السويس اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السكنية أسفر عن إصابة 3 أشخاص من بينهم طفلان شقيقان، وتم إنقاذ أحد الطفلين في حالة حرجة بعد تعرضه لتوقف في القلب، قبل أن ينجح رجال الإسعاف في إعادة النبض إليه.

إنقاذ طفل بعد توقف قلبه

بدأت تفاصيل الواقعة عندما انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحريق بالقرب من مستودع الأنابيب بحي الأربعين، عقب تلقي بلاغ باندلاع النيران داخل شقة سكنية بمنطقة كفر أحمد عبده الجديد .

وكان من بين الموجودين داخل الشقة طفلان شقيقان هما محمد محمود الشاذلي 13 عاما وشقيقه كريم 4 أعوام حيث تعرضا للاختناق نتيجة استنشاق أدخنة الحريق إلى جانب إصابتهما بحروق في الوجه وفقدا الوعي أثناء الواقعة.

وبحسب شهود عيان وصل رجال الإسعاف إلى الطفل كريم في حالة حرجة، بعدما تعرض قلبه للتوقف، ليبدأ المسعفون على الفور في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي داخل سيارة الإسعاف، والاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية.

وبعد محاولات الإسعاف عاد القلب إلى النبض مرة أخرى، وجرى نقل الطفل إلى مجمع السويس الطبي لاستكمال التعامل الطبي مع حالته.

3 سيارات إسعاف وسيارتا إطفاء لموقع الحريق

وفور ورود البلاغ جرى الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، فيما وجه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، 3 سيارات إسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

كما تولى الأهالي نقل المصاب الثالث داخل سيارة ملاكي، بالتزامن مع عمليات إخلاء المصابين من موقع الحريق.

الحالة الصحية للمصابين

واستقبل قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي 3 مصابين جراء الحريق، بينهم الطفلان الشقيقان.

وكشف مصدر طبي أن أحد الطفلين جرى نقله إلى قسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية، بينما يتلقى الطفل الآخر والمصاب الثالث العلاج داخل القسم الداخلي بالمجمع الطبي، عقب استقرار حالتهما.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية داخل العقار، ما ساهم في الحد من آثار الحريق ومنع وقوع إصابات أخرى.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، فيما تستمر متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل مجمع السويس الطبي.