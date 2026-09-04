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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السعيد: الصين تدرك أهمية مصر.. وبكين تتجه لتعزيز حضورها في القضايا الإقليمية

الرئيس السيسي والرئيس الصيني
الرئيس السيسي والرئيس الصيني
محمود محسن

أكد الدكتور أحمد السعيد، الباحث المتخصص في الشأن الصيني، أن القيادة الصينية تدرك أهمية مصر ومكانتها، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال السعيد، خلال لقاء له لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الصين تسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن تكون لاعبًا مهمًا ومؤثرًا في القضايا الإقليمية، في ظل تنامي حضورها السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن ترحيب مصر بالانضمام إلى المنظمات والكيانات الدولية التي تشارك فيها الصين يعكس وجود مساحة واسعة للتعاون بين القاهرة وبكين، مؤكدا أن التحركات الصينية تأتي في إطار رغبة بكين في تعزيز مشاركتها في كيانات ومنظمات دولية بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية.

العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ويدعم دورهما في القضايا الإقليمية والدولية.

القيادة الصينية مصر الشرق الأوسط القضايا الإقليمية التحركات الصينية

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