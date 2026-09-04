هشام حنفي: حسين الشحات يستحق الفرصة.. ومن الصعب الحكم على عموتة

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الظروف التي يمر بها نادي الزمالك تمنح المنافسين دافعًا أكبر لتحقيق الفوز، كما تحدث عن فوز الأهلي الصعب أمام سموحة.

قال هشام حنفي، نجم الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «ظروف نادي الزمالك تجعل المنافسين يطمعون في تحقيق الفوز عليه، بعكس مبارياتهم أمام الأهلي، حيث يلعبون بشكل دفاعي ويغلقون المساحات».

وأضاف: «كل المنافسين يواجهون الأهلي بطريقة دفاعية بحتة، وهذا يجعل المباريات صعبة على الفريق الأحمر ويؤخر تحقيق الفوز».

وتابع: «الأهلي لم يصل إلى أعلى مستوى فني له حتى الآن، وأي فريق سيواجه الأحمر بطريقة هجومية ويترك مساحات سيستقبل أهدافًا كثيرة».

وأوضح: «الأهلي سيطر على مجريات مباراة سموحة وكان الفريق الأفضل، لكن الطريقة الدفاعية للمنافس كانت سببًا رئيسيًا في تأخر الأهلي في تحقيق الفوز».

وأردف: «يجب أن يحصل حسين الشحات على فرصة مع الأهلي، لأنه يمتلك الحلول الفردية التي يحتاجها الفريق في مثل هذه المباريات».

واختتم: «من الصعب الحكم على حسين عموتة في الوقت الحالي، ويجب منحه مزيدًا من الوقت قبل تقييم تجربته مع الأهلي».