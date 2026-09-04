صدمة في اختبارات أمان 7 سيارات حديثة ونجاة 2 فقط

كشف معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (IIHS) عن نتائج أحدث جولة من اختبارات التصادم والسلامة، والتي شملت 7 طرازات جديدة من شركات كيا، تسلا، بي إم دبليو، جي إم سي، لكزس، وتويوتا.

وأظهرت النتائج نجاح طرازين فقط في حصد جائزة السلامة العليا "Top Safety Pick+"، في ظل تطبيق معايير واختبارات تصادم أكثر صرامة.

تفوق كيا تيلورايد وتسلا موديل Y في كافة الاختبارات

استطاعت سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 وسيارة تسلا موديل Y موديلي 2026 و2027 حصد التقييم الأعلى "Top Safety Pick+".

وسجلت السيارتان تقدير "ممتاز" (Good) في كافة اختبارات تحمل التصادم وأنظمة منع الاصطدام المتقدمة.

وحصلت تسلا موديل Y على ملاحظة بسيطة بتقدير "مقبول" (Marginal) في كفاءة نظام التنبيه بربط حزام الأمان.

أما كيا تيلورايد، فتنطبق الجائزة على النسخ المصنعة بعد شهر يونيو 2026، بعد أن قامت كيا بتحسين المصابيح الأمامية التي كانت مجهزة بتقدير "مقبول" في النسخ السابقة.

وتنضم تيلورايد 2027 إلى طرازات K4، وسبورتاج، وEV9، وسورينتو الحاصلة على نفس الجائزة من كيا.

إخفاق 5 طرازات فاخرة في اختبار الاصطدام الجزئي وتفادي الحوادث

فشلت 5 طرازات في الحصول على الجائزة، وهي بي إم دبليو الفئة 3، بي إم دبليو i4، لكزس IS، شاحنة جي إم سي كانيون، وتويوتا كراون سيجنيا.

وتعود أسباب تعثر هذه الطرازات إلى التعديلات الصارمة التي أدخلها المعهد على اختبار الاصطدام الأمامي الجزئي (Moderate Overlap Front Test) على سرعة 40 ميل/س (نحو 64 كم/س)، والذي يركز على سلامة ركاب المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى ضعف أداء أنظمة منع الاصطدام التلقائية من سيارة لسيارة وتدني تقييم المصابيح الأمامية في بعض الموديلات.

أهمية المعايير الجديدة ودورها في إنقاذ الأرواح

تؤكد نتائج الاختبارات أن شراء سيارة فاخرة بأثمان مرتفعة لا يعني بالضرورة الحصول على أقصى درجات السلامة والتحمل.

ورغم أن جميع السيارات الـ 7 تلبي معايير السلامة الأساسية، إلا أن اختبارات IIHS الدقيقة تكشف ثغرات الحماية في المواقف الحرجة.

وتكشف بيانات المعهد الأخيرة أن تحديث معايير السلامة واختبارات التصادم ساهم في إنقاذ حياة نحو 50000 شخص على الطرقات.