قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية غدا.. سجل عبر هذا الرابط
السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص
عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي
المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 6400 جنيه
2.56 مليار دولار.. حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار نيبال
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة في اختبارات أمان 7 سيارات حديثة ونجاة 2 فقط

اختبارات السلامة IIHS
اختبارات السلامة IIHS
عزة عاطف

كشف معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (IIHS) عن نتائج أحدث جولة من اختبارات التصادم والسلامة، والتي شملت 7 طرازات جديدة من شركات كيا، تسلا، بي إم دبليو، جي إم سي، لكزس، وتويوتا. 

وأظهرت النتائج نجاح طرازين فقط في حصد جائزة السلامة العليا "Top Safety Pick+"، في ظل تطبيق معايير واختبارات تصادم أكثر صرامة.

تفوق كيا تيلورايد وتسلا موديل Y في كافة الاختبارات

استطاعت سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 وسيارة تسلا موديل Y موديلي 2026 و2027 حصد التقييم الأعلى "Top Safety Pick+". 

وسجلت السيارتان تقدير "ممتاز" (Good) في كافة اختبارات تحمل التصادم وأنظمة منع الاصطدام المتقدمة.

وحصلت تسلا موديل Y على ملاحظة بسيطة بتقدير "مقبول" (Marginal) في كفاءة نظام التنبيه بربط حزام الأمان. 

أما كيا تيلورايد، فتنطبق الجائزة على النسخ المصنعة بعد شهر يونيو 2026، بعد أن قامت كيا بتحسين المصابيح الأمامية التي كانت مجهزة بتقدير "مقبول" في النسخ السابقة. 

وتنضم تيلورايد 2027 إلى طرازات K4، وسبورتاج، وEV9، وسورينتو الحاصلة على نفس الجائزة من كيا.

إخفاق 5 طرازات فاخرة في اختبار الاصطدام الجزئي وتفادي الحوادث

فشلت 5 طرازات في الحصول على الجائزة، وهي بي إم دبليو الفئة 3، بي إم دبليو i4، لكزس IS، شاحنة جي إم سي كانيون، وتويوتا كراون سيجنيا.

وتعود أسباب تعثر هذه الطرازات إلى التعديلات الصارمة التي أدخلها المعهد على اختبار الاصطدام الأمامي الجزئي (Moderate Overlap Front Test) على سرعة 40 ميل/س (نحو 64 كم/س)، والذي يركز على سلامة ركاب المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى ضعف أداء أنظمة منع الاصطدام التلقائية من سيارة لسيارة وتدني تقييم المصابيح الأمامية في بعض الموديلات.

أهمية المعايير الجديدة ودورها في إنقاذ الأرواح

تؤكد نتائج الاختبارات أن شراء سيارة فاخرة بأثمان مرتفعة لا يعني بالضرورة الحصول على أقصى درجات السلامة والتحمل. 

ورغم أن جميع السيارات الـ 7 تلبي معايير السلامة الأساسية، إلا أن اختبارات IIHS الدقيقة تكشف ثغرات الحماية في المواقف الحرجة. 

وتكشف بيانات المعهد الأخيرة أن تحديث معايير السلامة واختبارات التصادم ساهم في إنقاذ حياة نحو 50000 شخص على الطرقات.

اختبارات السلامة IIHS كيا تيلورايد تسلا موديل Y Top Safety Pick سلامة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

محمد شوقي

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

الزمالك

الزمالك يحسم موقف أحمد فتوح من مواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

مسجد جديد

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا اليوم لأداء صلاة الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزير الأوقاف ونائب شيخ الإسلام بأذربيجان يبحثان توسيع التعاون

وزير الأوقاف ونائب شيخ الإسلام بأذربيجان يبحثان توسيع التعاون الديني والعلمي وترسيخ قيم الاعتدال

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: نشكر الرئيس السيسي على رعاية مؤتمر التحديات الأسرية

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد