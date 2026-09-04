رئيس سمسطا يفتتح مسجد "الدشطوطي" بعد إحلاله وتجديده

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، في افتتاح مسجد الدشطوطي ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الكائن بقرية دشطوط " بعد إحلاله وتجديده"، على مساحة 590 متراً مربعاً،وبتكلفة زادت عن 7 مليون جنيهاً "خطة الوزارة “

وذلك في حضور: اللواء أسامة يونس رئيس المدينة ، الشيخ رضا محمد عبد الحليم رئيس منطقة الوعظ بالأزهر ، الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف سمسطا، سمير شحاتة و أشرف ابراهيم نائبي رئيس المدينة ، كامل فاروق رئيس مجلس قروي الشنطور، عبد الستار سكرتير القرية ووسط جموع من المواطنين.