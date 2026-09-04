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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جدول ألعاب شهر سبتمبر 2026 وأبرز الإصدارات العالمية المرتقبة

الألعاب
الألعاب

استعرض تقرير متخصص نشره موقع عرب هاردوير القائمة الكاملة لأبرز ألعاب الفيديو الصادرة خلال شهر سبتمبر 2026 على مختلف منصات الألعاب المنزلية والحواسب الشخصية، واصفاً إياها بأنها تودع موسم الصيف بجدول حافل من العناوين الضخمة التي تلبي مختلف اهتمامات مجتمع اللاعبين حول العالم.

إصدارات مطلع سبتمبر

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب والمراجع خالد عبد الخالق، أن انطلاقة الشهر بدأت في 3 سبتمبر مع لعبة "The Blood of Dawnwalker" على أجهزة PS5 وXbox Series X|S والكمبيوتر؛ وتدور أحداثها في أوروبا بالقرن الرابع عشر إبان اجتياح الطاعون وخروج مصاصي الدماء من الظلال، حيث يخوض البطل "كوين" مغامرة خطيرة لإنقاذ عائلته في 30 يوماً.

 وتلتها في 4 سبتمبر لعبة قتال السيوف "Onimusha: Way of the Sword" على أجهزة PS5 وXbox وSwitch 2 والكمبيوتر، والتي تنقل اللاعبين إلى مدينة كيوتو في حقبة إيدو اليابانية لمواجهة وحوش العالم السفلي "Genma" بقفاز الأوني الأسطوري.

ألعاب الرعب والأبطال الخارقين

أشار المصدر إلى طرح لعبة الرعب غير المتماثلة "Halloween" في 8 سبتمبر لأجهزة الكونسول والكمبيوتر، متيحة تقمص شخصية القاتل الأيقوني "مايكل مايرز" أو مواجهته للدفاع عن بلدة هادونفيلد في عام 1978.

 كما يشهد منتصف الشهر في 15 سبتمبر طرح لعبة الأكشن المرتقبة "Marvel's Wolverine" حصرياً على منصة "PlayStation 5" من تطوير استوديو "Insomniac Games"، لتقدم معارك شرسة بمخالب البطل الخارق في رحلته للبحث عن أسرار ماضيه المجهول.

المغامرات التكتيكية والبقاء في الفضاء

بيّن تقرير موقع عرب هاردوير أن يوم 17 سبتمبر سيشهد وصول لعبة تقمص الأدوار التكتيكية "Fire Emblem: Fortune's Weave" حصرياً لجهاز "Nintendo Switch 2" من تطوير "Intelligent Systems".

 ويعقبها في 22 سبتمبر إطلاق لعبة البقاء الجماعية في العالم المفتوح "Dune: Awakening" على أجهزة PS5 وXbox Series X|S، والتي تقدم قصة بديلة لكوكب أراكيس الصحراوي وسط صراعات ضخمة بين اللاعبين للسيطرة على التوابل الثمينة.

إصدارات أواخر سبتمبر

ذكر التقرير أن الأيام الأخيرة من الشهر تشهد زخماً استثنائياً؛ حيث تُطرح في 24 سبتمبر لعبة الخوارق "CONTROL Resonant" لمواجهة الكيان الكوني في مانهاتن، ولعبة الرعب النفسي "Silent Hill: Townfall" من منظور الشخص الأول في بلدة سانت إميليا الاسكتلندية. 

وفي 25 سبتمبر، تنطلق لعبة كرة القدم العالمية "EA Sports FC 27" بأكثر من 21 ألف لاعب ونمط "The Grounds" الجديد، على أن يُختتم الشهر في 29 سبتمبر بإطلاق النسخة المحسنة بالكامل "The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered" بتطويرات رسومية شاملة وتوسعتيها الشهيرتين.

ألعاب لعاب شهر سبتمبر 2026 The Blood of Dawnwalker PS5 Xbox Series XS Onimusha Way of the Sword

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