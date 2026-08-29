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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للاستخدام المدرسي وبإشراف الوالدين.. HMD تطلق هاتفا للأطفال بلا ألعاب أو إنترنت

HMD 105 4G School Edition
HMD 105 4G School Edition
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة HMD هاتفا جديدا يستهدف الآباء الذين يرغبون في إبقاء أطفالهم على اتصال بالعائلة، دون منحهم هاتفا ذكيا قد يتحول إلى مصدر دائم للتشتت.

وأعلنت الشركة عن HMD 105 4G School Edition، وهو هاتف تقليدي جرى تصميمه خصيصا للاستخدام المدرسي، مع إزالة العديد من الميزات التي قد تشجع الأطفال على استخدامه للترفيه.

مكالمات ورسائل من دون إنترنت أو ألعاب


يوفر الهاتف إمكانية إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، لكنه يأتي دون متصفح للإنترنت، كما أزالت HMD لعبة Snake الشهيرة، التي اعتادت الظهور على هواتف نوكيا وHMD التقليدية لسنوات، إلى جانب إلغاء وظيفة تسجيل الصوت.

وفي المقابل، زودت الشركة الهاتف بنظام للرقابة الأبوية محمي برمز PIN، يتيح للآباء التحكم في بعض وظائف الجهاز.

ويمكن للوالدين من خلال النظام تعطيل Bluetooth وMMS والراديو، بما يساعد على الحد من المزايا التي قد تشتت انتباه الطفل أثناء الدراسة.

HMD 105 4G School Edition

مواصفات بسيطة وبطارية قابلة للإزالة


يعتمد HMD 105 4G School Edition على نفس المكونات الأساسية الموجودة في الإصدار العادي من HMD 105 4G، ما يعني أن القيود الخاصة بالمدرسة لا تأتي على حساب المتانة أو عمر البطارية.

ويضم الهاتف شاشة بقياس 2.4 بوصة بدقة 240×320 بكسل، إلى جانب 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 ميجابايت من مساحة التخزين.

وإذا لم تكن هذه السعة كافية، يمكن توسيع مساحة التخزين باستخدام بطاقة microSD بسعة تصل إلى 32 جيجابايت إضافية.

HMD 105 4G School Edition

يدعم شبكات 4G ويحتوي على منفذ سماعات تقليدي
 

يدعم الهاتف شبكات 2G و3G و4G، كما يأتي بتقنية Bluetooth 5.0، مع إمكانية تعطيلها من خلال إعدادات الرقابة الأبوية.

ويستخدم الهاتف منفذ USB-C للشحن، إلى جانب منفذ سماعات 3.5 ملم، ما يتيح للطلاب استخدام سماعات الرأس السلكية التقليدية.

بطارية تدوم حتى 15 يوما


يمكن للهاتف تخزين ما يصل إلى 2000 جهة اتصال، وهي سعة يفترض أن تكون كافية لمعظم الطلاب.

كما يأتي ببطارية قابلة للإزالة بسعة 1450 مللي أمبير، وتقول HMD إن الهاتف قادر على العمل لمدة تصل إلى 15 يوما في وضع الاستعداد، وهي مدة مشابهة لما تقدمه بعض هواتف نوكيا التقليدية الحديثة.

ولم تكشف HMD حتى الآن عن سعر HMD 105 4G School Edition أو القائمة الكاملة بالدول التي سيطرح فيها الهاتف، على أن تعلن الشركة مزيدا من التفاصيل لاحقا.

هاتف للأطفال HMD HMD 105 4G School Edition هواتف نوكيا

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