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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تزلزل عالم الجيمنج.. لعبة GTA 6 تجذب ملايين المشاهدين في بث مباشر استثنائي

GTA 6
GTA 6
احمد الشريف

جذب العرض الموسع لأسلوب لعب "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) الصادر عن شركة "روكستار جيمز" (Rockstar Games) أكثر من 4 ملايين مشاهد مباشر في وقت واحد عبر منصات "يوتيوب" و"تويتش" و"نتفليكس"، مسجلاً أرقاماً قياسية أدت إلى زيادة هائلة في حركة المرور وضغط على خوادم البث الرقمي، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع TechPowerUp التقني نقلاً عن بيانات منصة "Streams Charts" وشبكة "Eurogamer".

إحصائيات المشاهدات المباشرة

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب "Cpt.Jank"، أن بيانات التتبع الإحصائي لخدمة Streams Charts رصدت وصول ذروة المشاهدين المتزامنين إلى 3,970,738 مشاهداً أثناء البث الحي لاستعراض أسلوب اللعب عبر القنوات الرسمية وحفلات المشاهدة التفاعلية غير الرسمية خلال فترة رصد استمرت ثلاث ساعات. 

وتزامن ذلك مع تجاوز مقطع النظرة المطولة (Extended Look) للعبة على منصة يوتيوب حاجز 14 مليون مشاهدة في غضون يومين فقط من نشره، مما يعكس الشغف الجماهيري الواسع بالعنوان الترفيهي الأضخم عالمياً.

تأثير البث المباشر على خوادم كبرى المنصات الرقمية

أشار المصدر إلى أن الإقبال الكثيف تسبب في تباطؤ وصعوبات تسجيل دخول لمستخدمي منصتي نتفليكس وتويتش؛ حيث كشفت بيانات شبكة "كلودفلير" (Cloudflare) للبنية التحتية عن تسجيل قفزة في حركة المرور على منصة "نتفليكس" بنسبة 16% أثناء الحدث، في حين ارتفعت حركة المرور على منصة "تويتش" بنسبة 12%، وعلى منصة "يوتيوب" بنسبة 39%. كما شهد الموقع الرسمي لشركة روكستار قفزة قياسية في حركة البيانات العالمية بنسبة 172% فور انطلاق استعراض مقطع اللعب.

توقعات مبيعات تاريخية للعبة GTA 6

بيّن تقرير موقع TechPowerUp أن هذه المؤشرات تعزز توقعات المحللين الماليين وخبراء الصناعة بأن تحقق لعبة GTA VI مبيعات تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال أسبوعها الأول فقط عند طرحها الرسمي في الأسواق في شهر نوفمبر المقبل، لتسجل أضخم انطلاقة تجارية في تاريخ صناعة الترفيه والألعاب الإلكترونية على الإطلاق.

أهمية الحدث في إنعاش قطاع الألعاب الإلكترونية

ذكرت المصادر التقنية أن النجاح الكاسح للعرض الموسع للعبة GTA 6 يؤكد مكانتها الريادية كمحرك رئيسي لسوق الألعاب ومنصات الجيل الجديد، وسط ترقب عالمي من ملايين اللاعبين لتجربة العالم المفتوح المحدث والتفاصيل البصرية المتقدمة التي صممتها روكستار لدفع حدود العتاد الترفيهي إلى مستويات غير مسبوقة.

يوتيوب Grand Theft Auto VI نتفليكس

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