بسعر منافس.. إليك أفضل أجهزة ألعاب بالأسواق في 2026

بمواصفات رائدة، إليك أفضل أجهزة الألعاب في 2026، والتي تأتي بالعديد من المواصفات الرائدة ويمكنك التفكير في شرائها.



مواصفات أيانيو بوكيت إس ميني

أطلقت شركة Ayaneo أخيرًا جهاز Pocket S Mini، وهو جهاز محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، مصمم خصيصًا لعشاق ألعاب الفيديو الكلاسيكية. يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280×960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع حقيقية 4:3، ما يجعله مثاليًا لعرض الألعاب الكلاسيكية دون تشويه أو قص.

يعمل جهاز Pocket S Mini بمعالج Snapdragon G3x Gen 2، المصمم بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ووحدة معالجة رسومية Adreno A32.

ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، مدعومة بنظام تبريد نشط مع تصميم فتحات تهوية مستوحى من شكل عظم السمكة.

جهاز ألعاب



يتميز الجهاز بهيكل أمامي مصنوع من لوح زجاجي متين بدون فواصل، وإطار معدني بالكامل مصنّع بتقنية CNC.

يزن الجهاز المحمول حوالي 305 جرامات، وأبعاده 167.1 × 77.85 × 18.5 ملم.

فيما يتعلق بأدوات التحكم، يشتمل جهاز Pocket S Mini على عصا تحكم RGB

كما يتميز الجهاز بأزرار ABXY ذات ملمس كريستالي ولوحة تحكم رباعية الاتجاهات مزودة بأجزاء داخلية من المطاط.

تتيح شركة Ayaneo تخصيصًا كاملًا للأزرار الرئيسية من خلال نظامها البرمجي المتكامل، والذي يشمل AyaSpace لإدارة الألعاب، وAyaHome لتخصيص سطح المكتب، وAyaSetting لضبط الأداء والترجمة الفورية.

يحتوي الجهاز على بطارية عالية الكثافة بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بتقنية PD.

أما بالنسبة للاتصال، فيتضمن منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C مع منفذ DP 1.4، ومنفذ بطاقة microSD، وتقنية Bluetooth 5.3، وشبكة Wi-Fi عالية السرعة، وماسح بصمة مدمج في زر التشغيل. ويأتي مزودًا بنظام Android 14.

أيانيو بوكيت إس ميني

يتوفر جهاز Pocket S Mini بلونين ألوان: الأبيض، والأسود الداكن، ويبدأ سعر الحجز المبكر من 319 دولارًا أمريكيًا لطراز 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويصل إلى 479 دولارًا أمريكيًا لطراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

مواصفات جهاز Ayaneo Pocket Air Mini

أصدرت شركة أيانيو جهاز Pocket Air Mini x B.Duck، وهو إصدار مرح من جهاز الألعاب المحمول الكلاسيكي الشهير.

يحتفي هذا الإصدار الخاص بمهرجان الربيع في عام الحصان بتصميم مستوحى من شخصية B.Duck المرحة.

وقد حقق جهاز Pocket Air Mini، الذي أُطلق العام الماضي ، نجاحًا كبيرًا كجهاز محمول كلاسيكي بأسعار معقولة، يتميز بأداء قوي وتصميم كلاسيكي.

مواصفات جهاز Ayaneo Pocket Air Mini





يستخدم جهاز Pocket Air Mini شاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280 × 960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 لتجربة ألعاب كلاسيكية.

ويعمل الجهاز بمعالج MTK G90T ثماني النواة، والذي يتضمن نواتين Cortex-A76 وست نوى Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسوميات Mali-G76 MP4.

زودت شركة Ayaneo جهازها بعصا تحكم وأزرار تحكم تعمل بتقنية تأثير هول لتوفير تحكم دقيق.

ويضمن نظام التبريد النشط المزود بمروحة أداءً مستقرًا خلال جلسات اللعب الطويلة.

يتميز الجهاز ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط بتقنية PD.

يُوفر الجهاز المحمول خيارات ذاكرة وتخزين بسعة 2 جيجابايت/32 جيجابايت و3 جيجابايت/64 جيجابايت.

ويدعم تقنية Wi-Fi 5 وتقنية Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي.

كما يحتوي على منفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD لتوسيع خيارات التخزين.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 11 ويتضمن نظامًا برمجيًا مُخصصًا. يمكن للاعبين الوصول إلى ميزات مثل واجهة ألعاب كلاسيكية، وأنماط أداء، ومراقبة شاملة، وإمكانية تخصيص سرعة المروحة، وتعيين أزرار التحكم.

جهاز Legion Cloud Gaming Handheld C700

أعلنت لينوفو عن جهاز Legion Cloud Gaming Handheld C700، وهو جهاز جديد يعمل بنظام أندرويد ومصمم خصيصًا للألعاب السحابية وبث الألعاب من الكمبيوتر المحلي.

يبلغ سعر الجهاز 2199 يوانًا (327 دولارًا أمريكيًا)، مع سعر ترويجي مبكر قدره 1999 يوانًا (297 دولارًا أمريكيًا)، وسيكون متاحًا ابتداءً من 8 سبتمبر.

يتميز جهاز C700 بشاشة IPS LCD مقاس 7.82 بوصة بدقة 1920 × 1080 ونسبة عرض إلى ارتفاع قياسية 16:9.

ويشمل معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة/م².

بفضل اعتماده على البث المباشر بدلاً من معالجة ألعاب الكمبيوتر الثقيلة محلياً، تمكنت لينوفو من الحفاظ على حجم الجهاز صغيراً نسبياً.

يبلغ سمكه 14.9 ملم ووزنه 556 جراماً، ما يجعله أخف وزناً بحوالي 300 جرام من أجهزة الألعاب المحمولة القياسية التي تعمل بنظام ويندوز.

مواصفات جهاز لينوفو ليجن C700 المحمول

يعمل الجهاز المحمول بمعالج MediaTek Dimensity 7400. ويمكن للمشترين الاختيار بين إصدارين: الأول بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، والثاني بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، وكلاهما يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

تصل سعة التخزين القصوى إلى 256 جيجابايت، ولكن يمكنك توسيعها باستخدام بطاقة microSD لإضافة مساحة تخزين إضافية لملفات الألعاب المُخزّنة عبر الإنترنت.

يعمل الجهاز ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير/ساعة تُشحن عبر منفذ USB 2.0 من النوع C. وتقول لينوفو إن البطارية تدوم حتى تسع ساعات أثناء البث المباشر، مع العلم أن عمر البطارية الفعلي يختلف باختلاف سطوع الشاشة ومستوى الصوت وظروف الشبكة.

كما يحتوي الجهاز على مروحة تبريد فعّالة للتحكم في درجة الحرارة الداخلية.

يعمل الجهاز المحمول بنظام Android 16 ويتصل عبر Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3. يتيح تضمين Wi-Fi 6E للجهاز استخدام نطاق 6 جيجاهرتز، والذي يوفر عمومًا اتصالًا أكثر استقرارًا للبث.

تتضمن واجهة البرنامج قائمة وصول سريع تتيح للمستخدمين ضبط إعدادات وحدة التحكم، وحساسية الأزرار التناظرية، وسرعة المروحة، ومعدل تحديث الشاشة دون الحاجة إلى الخروج من اللعبة الحالية.

سيتوفر جهاز Legion C700 بلون واحد فقط هو الأبيض.