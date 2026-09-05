بهاء الدين محمد يكشف كواليس ابتعاده عن المطربات: دفعت ثمن نجاح أكتبلك تعهد

تحدث الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن الأسباب التي جعلته يبتعد خلال الفترة الأخيرة عن التعاون مع المطربات، موضحًا أن النجاح الكبير الذي حققته أغنية «أكتبلك تعهد» كان له تأثير على عدد من مشروعاته الفنية.

وأوضح بهاء الدين محمد، عبر منشور شاركه مع متابعيه على حسابه بموقع «فيس بوك»، أنه تلقى خلال الفترة الماضية العديد من التساؤلات حول سبب قلة أعماله مع المطربات، قائلًا: «كتير بيسألونى إنت ليه ما بقيتش تنزل مع مطربات؟، ومضطر أحكيلكم اللى حصل بعد كارثة نجاح أكتبلك تعهد اللى دفعت تمن نجاحها بكل الطرق».

وأشار الشاعر الغنائي إلى أنه قرر الكشف عن تفاصيل ما حدث بعد نجاح الأغنية، والتي قال إنها كانت سببًا في تعرضه لمواقف أثرت على مشروعات غنائية كان يستعد لتنفيذها



وأضاف: «ومطربة نجمة تواصلت معي للتهنئة بنجاح الأغنية، وبعد أن شكرتها فوجئت فى اليوم التالى بإلغائها حجز الاستوديو الخاص بأغنية مهمة».

وتابع: «ومطربة نجمة اتصلت بيا ومش عاجباها أكتبلك تعهد وعاملتها بكل ذوق احترامًا لغيرتها وبرضه لغت أغانيها معايا».

وأوضح: «ومطربة أخرى كان بيننا تعاون على 6 أغانٍ، لكنها ألغت المشروع بالكامل بشكل مفاجئ، ومطربة أخرى كانت ترغب فى تقديم «أكتبلك تعهد» فى نسخة راب، لكني اعترض على اللحن، لأنني أرى أن هناك شكلًا معينًا يجب أن يحيط بكلماتى، وهو ما تسبب فى إلغاء باقى الأعمال التى كان من المقرر أن تجمعنا وعدم طرحها»

وأشار بهاء الدين محمد إلى مواقف أخرى تعرض لها، قائلًا: «والمطربة اللى قالت لملحن بهاء الدين محمد بيحب أنغام أكتر منى.. واللى واللى واللي».

وقال إن هذه المواقف كانت سببًا فى عزله عن التعاون مع عدد من المطربات، رغم اعتقاده بأن نجاح الأغنية يجب أن يكون مكسبًا لكل صناعها، مضيفًا: «ولكن لأن فكرتها مهمة اتاخد منى مواقف كتير، وكأنه عقاب ودفعت التمن لوحدي».

واختتم بهاء الدين محمد منشوره قائلًا: «هى دى الحكاية باختصار جدًا، بس أنا محترف ومتعود على كده بعد كل نجاح زيادة»، مؤكدًا أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغانى مع مطربات، قائلًا: «بكام أغنية لكام مطربة مش منهم الفترة الجاية إن شاء الله، وأعوضكم كل فترة الصمت اللى ما كانتش بإيدي».