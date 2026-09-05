قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت.. شبورة كثيفة وحرارة تصل لـ41 درجة
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوياتها منذ 2022.. تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات
سامح سند يكشف تفاصيل الجزء الجديد من «القصة الكاملة» بطلب من الجمهور
اليوم.. جامعة الأزهر تفتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا للطلاب الجدد حتى 10 سبتمبر
أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة
كيف يمر الوقت على أهل القبور من الموتى؟.. انتبه لـ 12 حقيقة خفية
بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات
تسليم استمارات النجاح لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس.. اليوم
خطوات عمل مخلل الزيتون على الطريقة المغربية.. سر الطعم الأصلي
سيف زاهر يدافع عن ناصر منسي: أسطورة .. والونش شايل فريق الزمالك
إعلامي يشيد بـ تريزيجيه: ضحى بمبالغ كبيرة من أجل الأهلي
مدحت العدل: أنجزت مسرحية حليم زمن الرومانسية.. ونبحث عن فنان يجسد الشخصية | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بهاء الدين محمد يكشف كواليس ابتعاده عن المطربات: دفعت ثمن نجاح أكتبلك تعهد

بهاء الدين محمد
بهاء الدين محمد
يمنى عبد الظاهر

تحدث الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن الأسباب التي جعلته يبتعد خلال الفترة الأخيرة عن التعاون مع المطربات، موضحًا أن النجاح الكبير الذي حققته أغنية «أكتبلك تعهد» كان له تأثير على عدد من مشروعاته الفنية.

وأوضح بهاء الدين محمد، عبر منشور شاركه مع متابعيه على حسابه بموقع «فيس بوك»، أنه تلقى خلال الفترة الماضية العديد من التساؤلات حول سبب قلة أعماله مع المطربات، قائلًا: «كتير بيسألونى إنت ليه ما بقيتش تنزل مع مطربات؟، ومضطر أحكيلكم اللى حصل بعد كارثة نجاح أكتبلك تعهد اللى دفعت تمن نجاحها بكل الطرق».

وأشار الشاعر الغنائي إلى أنه قرر الكشف عن تفاصيل ما حدث بعد نجاح الأغنية، والتي قال إنها كانت سببًا في تعرضه لمواقف أثرت على مشروعات غنائية كان يستعد لتنفيذها


وأضاف: «ومطربة نجمة تواصلت معي للتهنئة بنجاح الأغنية، وبعد أن شكرتها فوجئت فى اليوم التالى بإلغائها حجز الاستوديو الخاص بأغنية مهمة».

وتابع: «ومطربة نجمة اتصلت بيا ومش عاجباها أكتبلك تعهد وعاملتها بكل ذوق احترامًا لغيرتها وبرضه لغت أغانيها معايا».

وأوضح: «ومطربة أخرى كان بيننا تعاون على 6 أغانٍ، لكنها ألغت المشروع بالكامل بشكل مفاجئ، ومطربة أخرى كانت ترغب فى تقديم «أكتبلك تعهد» فى نسخة راب، لكني اعترض على اللحن، لأنني أرى أن هناك شكلًا معينًا يجب أن يحيط بكلماتى، وهو ما تسبب فى إلغاء باقى الأعمال التى كان من المقرر أن تجمعنا وعدم طرحها»

وأشار بهاء الدين محمد إلى مواقف أخرى تعرض لها، قائلًا: «والمطربة اللى قالت لملحن بهاء الدين محمد بيحب أنغام أكتر منى.. واللى واللى واللي».

وقال إن هذه المواقف كانت سببًا فى عزله عن التعاون مع عدد من المطربات، رغم اعتقاده بأن نجاح الأغنية يجب أن يكون مكسبًا لكل صناعها، مضيفًا: «ولكن لأن فكرتها مهمة اتاخد منى مواقف كتير، وكأنه عقاب ودفعت التمن لوحدي».

واختتم بهاء الدين محمد منشوره قائلًا: «هى دى الحكاية باختصار جدًا، بس أنا محترف ومتعود على كده بعد كل نجاح زيادة»، مؤكدًا أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغانى مع مطربات، قائلًا: «بكام أغنية لكام مطربة مش منهم الفترة الجاية إن شاء الله، وأعوضكم كل فترة الصمت اللى ما كانتش بإيدي».

الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد أكتبلك تعهد الشاعر الغنائي فن انغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية

التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

ترشيحاتنا

فايق

شجاعة وقرارات قوية.. إبراهيم فايق يشيد بما يحدث داخل النادي الأهلي

الأهلي

أهالي الدلتا يطالبون بمد فترة الاشتراك في النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال يكشف كواليس توقيعه للزمالك

بالصور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

أضرار استخدام الإسفنجة في المطبخ لفترة طويلة أخطر مما تتخيلي.. خبير : تحتوي على مستويات مرتفعة من الميكروبات والملوثات .. ويجب تغييرها بشكل منتظم

أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة
أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة
أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة

استخدام أواني الخدوش في الطبخ هل يسبب أضرارًا؟.. خبيرة تغذية تحذر

استخدام أواني الخدوش في الطبخ
استخدام أواني الخدوش في الطبخ
استخدام أواني الخدوش في الطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد