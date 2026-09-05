وكيل زراعة الشيوخ: التوسع في المعارض والمبادرات يخفف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة التوسع في إقامة المعارض والمبادرات التي تستهدف توفير السلع والمستلزمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، خطوة في غاية الأهمية في ظل حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف أن عقد الحكومة اجتماعات متتالية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها توفير السلع وإقامة المعارض بصورة مستمرة، يؤكد وجود تحرك حكومي جاد لضبط الأسواق وإتاحة المنتجات الأساسية أمام المواطنين بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن التوسع في إقامة المعارض لا ينبغي أن يقتصر على المواسم فقط، وإنما من المهم استمرارها بصورة دورية وفي مختلف المحافظات والمناطق، خاصة التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقال إن هذه المعارض تمثل إحدى الأدوات المهمة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال توفير السلع والمنتجات ذات الجودة المناسبة بأسعار مخفضة، بجانب دعم جهود الدولة في زيادة المعروض وتعزيز المنافسة.

وأشار إلى أهمية استمرار الرقابة على الأسواق والمعارض لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال لحاجة المواطنين.

ونوه بأن توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في هذه المبادرات رسالة مهمة بأن احتياجات المواطن في مقدمة أولويات الدولة، وأن العمل على توفير السلع الأساسية بصورة مستمرة وبأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع.