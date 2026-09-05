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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للحفاظ على الثروة الحيوانية.. تكثيف التحصينات والمتابعة بمراكز وقرى بأسيوط

تكثيف حملات التحصين للثروة الحيوانية بأسيوط
تكثيف حملات التحصين للثروة الحيوانية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الوقاية البيطرية والحفاظ على الثروة الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في أعمال التحصين والوصول إلى المربين داخل مواقعهم، بما يسهم في رفع معدلات التحصين والحد من مخاطر الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية.

وتواصل مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، أعمالها الميدانية ضمن فعاليات الحملة، من خلال فرق التحصين المنتشرة بالقرى والمراكز، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة والإشراف الميداني، حيث شملت الجهود قرى منقباد وأولاد رايق بمركز أسيوط، مع تقديم الدعم الفني لفرق التحصين والتواصل المباشر مع المربين، وتوعيتهم بأهمية التحصين الدوري والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة تمثل منظومة متكاملة لا تقتصر على التحصين فقط، وإنما تشمل أيضًا أعمال التوعية والإرشاد والتقصي الوبائي والمتابعة المستمرة لحركة الحيوانات، بما يسهم في سرعة اكتشاف أي أعراض أو حالات مشتبه بها والتعامل معها بشكل عاجل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية الندوات الإرشادية المصاحبة للحملة في رفع وعي المربين بأساليب الوقاية السليمة، وضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات، والتعامل الفوري مع أي أعراض مرضية تظهر على الحيوانات، لافتًا إلى أن تعاون المربين واستجابتهم يمثلان عنصرًا أساسيًا في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وأكد المحافظ استمرار أعمال التقصي الوبائي بمختلف القرى والمراكز، ورصد ومتابعة أي حالات مشتبه بها، فضلًا عن متابعة حركة الحيوانات، بما يضمن سرعة التدخل واحتواء أي بؤر مرضية ومنع انتشار الأمراض الوبائية، مشددًا على استمرار تكثيف العمل الميداني والتنسيق بين الأجهزة المعنية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

أسيوط محافظ أسيوط مرضي الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع منظومة الوقاية البيطرية حماية الثروة الحيوانية الأمراض الوبائية

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