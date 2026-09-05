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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحت رعاية الرئيس.. مكتبة الإسكندرية تعقد اجتماعات تحضيرية لـ"مؤتمر الهوية الوطنية "

مؤتمر الهوية الوطنية
مؤتمر الهوية الوطنية

عقدت اللجنة التنظيمية للإعداد لمؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة" الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التفاصيل، والتجهيزات التي ستشارك بها الوزارات والهيئات المعنية . 


يأتي هذا المؤتمر، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، في مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز كل ما من شأنه بناء الإنسان المصري على نحو سليم، كما أن المؤتمر يحظى باهتمام أجهزة الدولة المصرية، ويسعى إلى مناقشة كل ما من شأنه تعزيز وترسخ قيم الهوية المصرية، وتحديدًا عند الأجيال الشابة.

ويناقش المؤتمر الجذور الراسخة للهوية المصرية، والتحديات التي تواجهها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والنمو المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

وبدأت الاستعدادات لهذا المؤتمر منذ أكثر من عام، وانتهت بالاجتماع الذى عُقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الترتيبات الجارية للاستعداد لعقد المؤتمر، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من قيادات مكتبة الإسكندرية.

يقام المؤتمر بالتعاون بين كلِ من مكتبة الإسكندرية، ووزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، ومحافظة الإسكندرية.

 مؤتمر صحفي موسع نهاية الأسبوع 

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي موسع نهاية الأسبوع المقبل بحضور كل من اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والوزراء المعنيين لإعلان التفاصيل النهائية للمؤتمر وجلساته وأسماء المشاركين فيه.

مؤتمر الهوية الوطنية " 

واستمرارًا للترتيبات المتصلة بعقد هذا المؤتمر الهام، عُقد الاجتماع التنظيمى برئاسة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وبحضور كل من: الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الله الشريف مساعد مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور محمود عيسى سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، والدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة.

ومن مكتبة الإسكندرية، حضر كل من اللواء الدكتور أحمد الشربيني مستشار مدير المكتبة، ورؤساء القطاعات: الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير المكتبة، واللواء خالد السعيد رئيس قطاع الأمن والسلامة المهنية، والدكتورة مروة الوكيل؛ القائم بأعمال رئيس قطاع البحث الأكاديمي، وهبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والدكتور محمود عزت؛ مدير مركز الدراسات الإستراتيجية.

مؤتمر الهوية الوطنية " 
الإسكندرية الهوية الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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