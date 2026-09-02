إهداء 150 كتابًا من المركز الثقافي الروسي إلى مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور فاديم زياتشكوف، مستشار سفير روسيا ومدير المراكز الثقافية الروسية بجمهورية مصر العربية، وأرسيني ماتشينكو، مدير المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية، وذلك فى إطار إهداء 150 كتابًا من المركز الثقافى الروسى إلى مكتبة الإسكندرية، بحضور هبة الرافعى، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، ودينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية.

قوة العلاقات المصرية الروسية وعمق الروابط الثقافية



وتقدم الدكتور أحمد زايد بالشكر للدكتور فاديم زياتشكوف على هذا الإهداء القيم، مؤكدًا أهميته في إثراء مقتنيات مكتبة الإسكندرية وخدمة الطلاب والباحثين المهتمين بالثقافة الروسية.

وشدد زايد على قوة العلاقات المصرية الروسية وعمق الروابط الثقافية بين البلدين، لافتًا إلى الحضور الروسي الواضح في المجالات الأكاديمية والأدبية والفنية في مصر.

كتب متنوعة في الثقافة والتاريخ والفن والأدب

من جانبه، أشار الدكتور فاديم زياتشكوف إلى أن مجموعة الكتب تتضمن أعمالًا في الثقافة العامة، مثل الموسوعات والقواميس والنصوص والكتب والمنشورات التي تنتمي إلى موضوعات متنوعة، من بينها التاريخ والفن والعادات والأدب الكلاسيكي والمعاصر.

وأعرب زياتشكوف عن امتنانه لمكتبة الإسكندرية، هذا الصرح الثقافي والعلمي الذي يحتل مكانة عالمية مرموقة، مؤكدًا حرص المركز الثقافي الروسي على إقامة الفعاليات المشتركة مع مكتبة الإسكندرية.

بحث مجالات التعاون الثقافى المشترك

وناقش الجانبان فرص ومجالات التعاون بين المراكز الثقافية الروسية ومكتبة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثقافية الروسية المصرية من خلال أنشطة أدبية وفنية مختلفة.