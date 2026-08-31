50 فعالية.. تامر عاشور يسدل الستار على مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

أسدل مهرجان الصيف الدولي في دورته الثالثة والعشرين الستار على فعالياته بمكتبة الإسكندرية، بعد شهر حافل بالفنون والثقافة، احتضنت خلاله المكتبة أكثر من 50 فعالية متنوعة جمعت بين الموسيقى والغناء والمسرح والسينما والرقص وورش العمل واللقاءات الفنية، بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعرب والدوليين.

وشهدت الليلة الختامية للمهرجان، ولأول مرة، حفلًا للفنان تامر عاشور، وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، من بينها «هيجيلي موجوع» و«تيجي نتراهن» و«قولوله سماح» و«ذكريات كدابة» و«خليني في حضنك»، إلى جانب عدد من أغانيه الرومانسية التي ردد الجمهور كلماتها معه.

حفل تامر عاشور

وقدّم المهرجان هذا العام برنامجًا موسيقيًا جمع بين نجوم الأغنية والتجارب المستقلة، انطلقت فعالياته في السادس من أغسطس بحفل لفرقة «مسار إجباري»، وبمشاركة الفنان علي الحجار، والموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، والفنان هشام عباس، ومروة ناجي بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عدد من الفرق والتجارب الفنية، من بينها «وسط البلد» و«ديسكو مصر» و«الحضرة» للإنشاد الصوفي و«أندروميدا».

كما شهد المهرجان مشاركات عربية ودولية من الأردن وسوريا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة، في إطار التنوع الثقافي والفني الذي يميز مهرجان الصيف الدولي، وحرص مكتبة الإسكندرية على إتاحة مساحات للتواصل بين التجارب الفنية المختلفة والجمهور.

ولم تقتصر فعالياته على الحفلات الموسيقية، بل امتدت إلى العروض المسرحية والرقص المعاصر والتنورة والعروض الأدائية، إلى جانب عروض السينما المستقلة ولقاءات مع عدد من المبدعين، من بينهم المخرج خالد جلال والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.

كما خصص المهرجان جانبًا مهمًا لدعم المواهب الشابة من خلال ورش العمل المتخصصة في فنون التمثيل والارتجال والموسيقى، ومسابقات للفرق الموسيقية المستقلة، ليواصل مهرجان الصيف الدولي دوره باعتباره أحد أبرز المواسم الفنية والثقافية في الإسكندرية، جامعًا بين الإبداع الفني وإتاحة الفنون لجمهور المدينة وزوارها.