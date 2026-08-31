قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
وزير التعليم يصل القليوبية لإفتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ
تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف
الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع خلال سبتمبر؟
وزير العمل: الدولة تولي ملف حماية الأطفال أولوية اتساقًا مع توجيهات الرئيس السيسي
فيفا يبرئ معروف.. القصة الكاملة لـ 12 دقيقة أثارت أزمة بين الحكام وابن المعلم
عُمان تفتح ممرا صناعيا ولوجستيا أمام المنتجات المصرية نحو أسواق آسيا
من السياسة إلى النقابات.. الاتحاد العام يفتح جسرا جديدا للتعاون المصري الصيني
شبكة للاتجار بالبشر تمتد إلى 12 دولة.. العثور على 163 طفلا مفقودا في فلوريدا| ماذا يحدث؟
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل المستمر على تطوير منظومة الطيران المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

50 فعالية.. تامر عاشور يسدل الستار على مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

تامر عاشور
تامر عاشور
قسم الفن

أسدل مهرجان الصيف الدولي في دورته الثالثة والعشرين الستار على فعالياته بمكتبة الإسكندرية، بعد شهر حافل بالفنون والثقافة، احتضنت خلاله المكتبة أكثر من 50 فعالية متنوعة جمعت بين الموسيقى والغناء والمسرح والسينما والرقص وورش العمل واللقاءات الفنية، بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعرب والدوليين.

وشهدت الليلة الختامية للمهرجان، ولأول مرة، حفلًا للفنان تامر عاشور، وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، من بينها «هيجيلي موجوع» و«تيجي نتراهن» و«قولوله سماح» و«ذكريات كدابة» و«خليني في حضنك»، إلى جانب عدد من أغانيه الرومانسية التي ردد الجمهور كلماتها معه.

حفل تامر عاشور

وقدّم المهرجان هذا العام برنامجًا موسيقيًا جمع بين نجوم الأغنية والتجارب المستقلة، انطلقت فعالياته في السادس من أغسطس بحفل لفرقة «مسار إجباري»، وبمشاركة الفنان علي الحجار، والموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، والفنان هشام عباس، ومروة ناجي بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عدد من الفرق والتجارب الفنية، من بينها «وسط البلد» و«ديسكو مصر» و«الحضرة» للإنشاد الصوفي و«أندروميدا».

كما شهد المهرجان مشاركات عربية ودولية من الأردن وسوريا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة، في إطار التنوع الثقافي والفني الذي يميز مهرجان الصيف الدولي، وحرص مكتبة الإسكندرية على إتاحة مساحات للتواصل بين التجارب الفنية المختلفة والجمهور. 

ولم تقتصر فعالياته على الحفلات الموسيقية، بل امتدت إلى العروض المسرحية والرقص المعاصر والتنورة والعروض الأدائية، إلى جانب عروض السينما المستقلة ولقاءات مع عدد من المبدعين، من بينهم المخرج خالد جلال والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.

كما خصص المهرجان جانبًا مهمًا لدعم المواهب الشابة من خلال ورش العمل المتخصصة في فنون التمثيل والارتجال والموسيقى، ومسابقات للفرق الموسيقية المستقلة، ليواصل مهرجان الصيف الدولي دوره باعتباره أحد أبرز المواسم الفنية والثقافية في الإسكندرية، جامعًا بين الإبداع الفني وإتاحة الفنون لجمهور المدينة وزوارها.

تامر عاشور حفل تامر عاشور أخبار تامر عاشور مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يطلب وضع شرط جزائي بـ2 مليون دولار.. والأهلي يرد: طلبك مرفوض

زيادة الإيجار القديم 2026

زيادة الإيجار القديم غدًا.. احسب هتدفع كام على شقتك؟

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

الرئيس عون

الرئيس عون من أثينا: آن الأوان للبنان أن يستقر والحل بالدبلوماسية لا بالحرب

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد

الإمارات تدين الهجوم الإيراني على البلاد: لن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا

مجلس الامن

فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر وسط ملفات دولية ساخنة واستحقاقات أممية رفيعة المستوى

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

بعد فقدان وزنها..والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور
والدة هنا الزاهد تبهر الجميع بأناقتها في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد