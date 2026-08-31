تامر عاشور فناني المفضل.. ويتر يكشف كواليس لحظة تفاعله مع الأغنية التي قلبت حياته

كشف طه ناير تفاصيل اللحظات التي سبقت انتشار الفيديو الذي ظهر خلاله متفاعلًا مع إحدى أغاني الفنان تامر عاشور، مؤكدًا أن الأمر بدأ كلحظة عفوية لم يتوقع أن تتحول إلى أزمة تتسبب في استبعاده من العمل.

وقال طه، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه كان مسؤولًا عن 14 طاولة خلال الحفل، وأن تامر عاشور يعد الفنان المفضل بالنسبة له، لذلك شعر بسعادة كبيرة لمجرد وجوده في الحفل.

الانتهاء من مسؤولياته

وأوضح أنه لم يتمكن طوال فترة الحفل من مشاهدة تامر عاشور بالشكل الذي كان يتمناه بسبب انشغاله بمهام عمله، إلا أنه بعد الانتهاء من مسؤولياته تزامن ذلك مع تشغيل إحدى أغانيه، فما كان منه إلا أن تفاعل معها بعفوية.

وأضاف أنه لم يكن يعلم على الإطلاق أن أحد الأشخاص يقوم بتصويره في تلك اللحظة، موضحًا أنه لم يلاحظ وجود شخص يصوره من الأسفل أثناء تفاعله مع الأغنية.

مفاجأة انتشار الفيديو

وتابع أنه توجه بعد انتهاء عمله إلى النوم، قبل أن يستيقظ في اليوم التالي على مفاجأة انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طه إنه عندما شاهد الفيديو بنفسه لم يعرف في البداية هل يشعر بالسعادة بسبب الانتشار الكبير الذي حققه أم بالحزن بسبب الأزمة التي ترتبت عليه، خاصة بعد علمه بأن الفيديو تسبب في استبعاده من العمل.

تفاعل عفوي استمر لثوانٍ

وأكد أن ما حدث لم يكن أكثر من تفاعل عفوي استمر لثوانٍ معدودة مع أغنية يحبها، بعد أن انتهى من أداء مهامه خلال الحفل، لكنه تحول بشكل مفاجئ إلى أزمة أثرت على عمله.