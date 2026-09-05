بعد الكدمة.. فليك يحسم موقف لامين يامال من مواجهة فالنسيا

حسم هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، موقف النجم الشاب لامين يامال من المشاركة أمام فالنسيا، بعدما أثار غيابه عن التدريبات الجماعية حالة من القلق قبل المواجهة المرتقبة.

وكان يامال قد اكتفى بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية خلال مران برشلونة صباح اليوم السبت، قبل أن يكشف فليك سبب غيابه عن التدريبات بشكل طبيعي.

وأوضح المدرب الألماني أن اللاعب تعرض لكدمة بسيطة، لذلك فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه تدريبات أقل حدة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإصابة لن تمنعه من خوض المباراة.

وقال فليك إن يامال أصبح في حالة جيدة للغاية، ومن المنتظر أن يكون ضمن بعثة برشلونة المتجهة إلى فالنسيا، كما تشير التوقعات إلى وجوده في قائمة اللقاء.

وتحمل المباراة أهمية إضافية بالنسبة ليامال، بعدما حصل على ثقة زملائه باختياره القائد الخامس لبرشلونة، خلف رافينيا وبيدري وإريك جارسيا وفرينكي دي يونج.

وبحسب هذا الترتيب، سيرتدي يامال شارة قيادة برشلونة للمرة الأولى حال غياب القادة الأربعة عن مواجهة فالنسيا.