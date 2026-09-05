إنفانتينو يتجاهل الحديث عن مستقبله في رئاسة الفيفا

رفض السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، الحديث عن مستقبله خلال حضوره حفل افتتاح كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، في ظل استمرار الضغوط عليه منذ تخليه عن خطته لبيع حقوق أرباح المونديال.

وكان إنفانتينو يتواجد في المدرجات متحدثًا مع رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، سيزاري كوليشا، أثناء مواجهة الدولة المضيفة بولندا لمنتخب الأرجنتين في اليوم الافتتاحي للبطولة يوم السبت.

رد إنفانتينو

وصرح إنفانتينو لشبكة "سكاي نيوز" عند وصوله إلى الملعب قائلاً: "سيكون هناك الكثير مما يمكن قوله، ولكن سيكون هناك الوقت والمكان المناسبان لذلك، ليس اليوم وليس هنا؛ فاليوم وهنا، نحن نستمتع بكرة القدم".

وأضاف: "نحن نواصل العمل في الفيفا، بالطبع، لمنح كل ركن من أركان العالم فرصةً وكرامةً، ولإيجاد السبل والوسائل التي تمكّنهم من التحسن والمشاركة والاحتفال بكرة القدم التي نحبها جميعًا".

ولم يجب إنفانتينو عند سؤاله عما إذا كان قد فكر في الاستقالة، وعما إذا كان لا يزال يعتزم الترشح لولاية رابعة في العام المقبل.

وكان إنفانتينو قد ابتعد عن الأضواء إلى حد كبير في الأسابيع التي تلت انهيار خطته لبيع حقوق كأس العالم، وسط معارضة من العديد من الدول الأعضاء في الفيفا وبعض المسؤولين داخل الاتحاد نفسه.

وكانت الدول الأوروبية - التي تمثل ربع المنتخبات الأربعة والعشرين المشاركة - قد تراجعت الأسبوع الماضي عن تهديدها بالمقاطعة، وذلك بعد تلقيها ضمانات من الفيفا بأن الخطة لن تُطرح مجدداً.

ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحاولة الأصلية مستمرة، وتلعب أوروبا دورًا قياديًا في الجهود الرامية للإطاحة بإنفانتينو قبل انتخابات الفيفا المقررة العام المقبل.

وفي وثيقة قُدمت للمحكمة يوم الخميس، اتهم الفيفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشن "حملة تشويه ضد الفيفا وقيادته"، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي للحصول على أدلة تتعلق بمبادرة "فيفا فورورد إنتربرايز".

وكان إنفانتينو قد أثار غضب قادة كرة القدم حول العالم في شهر يوليو - بعد فترة وجيزة من انتهاء كأس العالم - عندما كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن خطته لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار تتولى إدارة الحقوق التجارية للفيفا، بما في ذلك حقوق بطولة كأس العالم.

وكان من المقرر أن تعود ملكية 20% من الشركة المنبثقة إلى مستثمرين بقيادة صندوق استثماري في نيويورك أسسه جوشوا كوشنر، إذ كان من المفترض أن يُستخدم رأس المال الأولي لتمويل عروض بقيمة 20 مليون دولار لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبالغ عددها 211 اتحادًا؛ وقد مُنحت هذه الاتحادات مهلة تنتهي في منتصف شهر سبتمبر للموافقة على العرض.