قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أتلتيك بيلباو يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني
مصر وأمريكا تبحثان سبل إنهاء أزمتي السودان وليبيا وتعزيز التعاون الاستراتيجي
5 مصريين يحققون العلامة الكاملة في كأس الرئيس ببطولة العالم للأطباق المروحية
وزير الصحة يتفقد القسم المطور بمستشفى دار الشفاء ويوجه بإجراء فحص الماموجرام للسيدات المترددات
وزير الحرب الأمريكي يهدد إيران: سنستهدف ناقلات نفطها إذا أطلقت النار على سفننا
صحيفة عبرية تحذر: غياب الإصلاح الجذري يهدد بقاء إسرائيل حتى عام 2048
أسعار العملات الأجنبية الآن
معرض مصر القديمة تكشف أسرارها في هونج كونج يستقبل 600 ألف زائر
بابا وماما علموني الأمانة.. حكاية طفل أعاد 50 ألف جنيه لصاحبها ويرفض المكافأة
التلفزيون الإيراني: الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان
استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر
برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يتجاهل الحديث عن مستقبله في رئاسة الفيفا

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

رفض السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، الحديث عن مستقبله خلال حضوره حفل افتتاح كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، في ظل استمرار الضغوط عليه منذ تخليه عن خطته لبيع حقوق أرباح المونديال.

وكان إنفانتينو يتواجد في المدرجات متحدثًا مع رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، سيزاري كوليشا، أثناء مواجهة الدولة المضيفة بولندا لمنتخب الأرجنتين في اليوم الافتتاحي للبطولة يوم السبت.

رد إنفانتينو

وصرح إنفانتينو لشبكة "سكاي نيوز" عند وصوله إلى الملعب قائلاً: "سيكون هناك الكثير مما يمكن قوله، ولكن سيكون هناك الوقت والمكان المناسبان لذلك، ليس اليوم وليس هنا؛ فاليوم وهنا، نحن نستمتع بكرة القدم".

وأضاف: "نحن نواصل العمل في الفيفا، بالطبع، لمنح كل ركن من أركان العالم فرصةً وكرامةً، ولإيجاد السبل والوسائل التي تمكّنهم من التحسن والمشاركة والاحتفال بكرة القدم التي نحبها جميعًا".

ولم يجب إنفانتينو عند سؤاله عما إذا كان قد فكر في الاستقالة، وعما إذا كان لا يزال يعتزم الترشح لولاية رابعة في العام المقبل.

وكان إنفانتينو قد ابتعد عن الأضواء إلى حد كبير في الأسابيع التي تلت انهيار خطته لبيع حقوق كأس العالم، وسط معارضة من العديد من الدول الأعضاء في الفيفا وبعض المسؤولين داخل الاتحاد نفسه.

وكانت الدول الأوروبية - التي تمثل ربع المنتخبات الأربعة والعشرين المشاركة - قد تراجعت الأسبوع الماضي عن تهديدها بالمقاطعة، وذلك بعد تلقيها ضمانات من الفيفا بأن الخطة لن تُطرح مجدداً.

ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحاولة الأصلية مستمرة، وتلعب أوروبا دورًا قياديًا في الجهود الرامية للإطاحة بإنفانتينو قبل انتخابات الفيفا المقررة العام المقبل.

وفي وثيقة قُدمت للمحكمة يوم الخميس، اتهم الفيفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشن "حملة تشويه ضد الفيفا وقيادته"، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي للحصول على أدلة تتعلق بمبادرة "فيفا فورورد إنتربرايز".

وكان إنفانتينو قد أثار غضب قادة كرة القدم حول العالم في شهر يوليو - بعد فترة وجيزة من انتهاء كأس العالم - عندما كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن خطته لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار تتولى إدارة الحقوق التجارية للفيفا، بما في ذلك حقوق بطولة كأس العالم. 

وكان من المقرر أن تعود ملكية 20% من الشركة المنبثقة إلى مستثمرين بقيادة صندوق استثماري في نيويورك أسسه جوشوا كوشنر، إذ كان من المفترض أن يُستخدم رأس المال الأولي لتمويل عروض بقيمة 20 مليون دولار لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبالغ عددها 211 اتحادًا؛ وقد مُنحت هذه الاتحادات مهلة تنتهي في منتصف شهر سبتمبر للموافقة على العرض. 

رئاسة الفيفا الفيفا إنفانتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

الهاتف

أجرة مقابل المنفعة.. ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: يجب نشر ثقافة الرضا بين الناس وعدم الانشغال بما في أيدي الآخرين

الطالب مهند

قصته هزت القلوب.. حكاية مهند الذي أنقذه شيخ الأزهر من التشرد| فيديو

بالصور

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد