لميس الحديدي: خايفة أعدي على المكان اللي عشت فيه طفولتي وألاقيه أجرد بلا روح

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن ما حدث في شارع جامعة الدول العربية أحزنها بسبب ظاهرة «قطع الأشجار»، خاصة أنها تربت في هذا الشارع العريق.قائلة: «أنا بنت شارع جامعة الدول العربية، بيت أبويا وأمي هناك، في العمارة الشهيرة نمرة 10، جامعة الدول العربية التي قطن بها صلاح جاهين، وبجوارها عمارة الراحل الفنان هاني شاكر وعمارة السويدي، ثلاث عمارات شهيرة بجانب بعضها البعض».



واصلت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «الذكريات كثيرة، كان عندنا شجر في هذا المكان، ومنذ أن كنت طفلة ارتبطت به، كنت بطلع البلكونة في الطابق السابع، ده أول شيء شفته في حياتي، كنا بنبص من البلكونة على الشجر، وكنا أطفال نعد السيارات ونعد الشجرأول حاجه عدتها في حياتي ».

أكملت: «الشارع كان واسع وضخم ، قدامنا سور نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان فيها مساحات خضراء في الجزيرة في المنتصف، ومع الوقت انكمشت، رغم إنها كانت واسعة وكنا بنلعب فيها وإحنا صغيرين، كانوا ولاد العمارة كنا ننزل في الجزيرة في النص، وبعد كده انكمشت تدريجيًا حتى اقتُلعت من جذورها».

واصلت: «أنا خايفة أعدي على الشارع لأن والدتي معايا، خايفة أعدي على المكان الذي عشت فيه وأنا صغيرة، بحب شجره وشوارعه، خايفة أعدي عليه ألاقيه أجرد بلا روح».