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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غيانا تستقبل أول دفعة من المرحلين من الولايات المتحدة

غيانا تستقبل أول دفعة من المرحلين من الولايات المتحدة
غيانا تستقبل أول دفعة من المرحلين من الولايات المتحدة
أ ش أ

 أعلنت حكومة دولة غيانا اليوم، أنها استقبلت أول دفعة من 6 أشخاص مُرحَّلين من الولايات المتحدة، وذلك في إطار برنامج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى "دولة ثالثة".

وصرح المسؤول بوزارة الخارجية الغيانية، روبرت بيرسود، حسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، بأن الأشخاص الستة -وهم من كوبا وأفغانستان- وصلوا إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية قبل ساعات، وذلك بعد أن خضعوا لعملية تدقيق من جانب حكومته أثبتت خلو سجلاتهم من أي سوابق جنائية.

وأضاف بيرسود أن المجموعة طُردت من الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالهجرة في المقام الأول، موضحاً أن حكومته توصلت إلى اتفاق لاستقبال المُرحَّلين بعد مفاوضات استمرت لأشهر، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لم تتقدم بأي طلبات إضافية"، كما أكد أن هذا الترتيب سارٍ لمدة عام واحد ولا يمثل عملية إعادة توطين دائمة.

حكومة دولة غيانا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين

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