في يوم الدفاع والشهداء.. القوات المسلحة الباكستانية تؤكد الاستعداد الدائم للدفاع عن سيادة البلاد

أكدت القوات المسلحة الباكستانية استعدادها الدائم للدفاع عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية.

جاء ذلك - في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية (ISPR) حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم - بمناسبة الذكرى الحادية والستين لـ "يوم الدفاع والشهداء" الوطني في البلاد.

وجددت القوات المسلحة في إسلام آباد التأكيد على أن باكستان تسعى لتحقيق "السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة"، وتظل ملتزمة بـ"السلوك المسؤول والتعايش السلمي". وشددت على أن "هذا الالتزام لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُفسر على أنه ضعف"، مضيفةً أن أي عدوان على باكستان سيواجه بـ "رد سريع وحاسم".