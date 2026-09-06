قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: ترشيح محمد شوقي وعماد النحاس لتدريب المنتخب الأولمبي
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
مصر تفرض سيادتها على مضمار البطولة العربية للناشئين.. 6 ميداليات في اليوم الأول وتفوق فني واعد
وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد
تكليف المحافظين بحملات مفاجئة.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق
رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي
الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تعد لهجوم "على غرار 7 أكتوبر" عبر محورها الإقليمي
معلومات الوزراء : تحولات التجارة العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر للتمركز في سلاسل القيمة والإمداد
إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان
25 ألف شقة إيجار وتمليك..مواعيد الحجز والشروط والفئات المستفيدة
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026
«صباح البلد» يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان: إلا قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تطوير: القاهرة التاريخية تتحول إلى مسارات سياحية متكاملة تعيد الحياة إلى التراث

القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية
رحمة سمير

أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المحلية، أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف مجرد ترميم أو تطوير المباني الأثرية، وإنما يسعى إلى ربط المعالم التاريخية في مسارات سياحية متكاملة تتيح للسائح خوض تجربة متكاملة داخل القاهرة بدلًا من زيارة كل أثر بشكل منفصل.

وأوضح الحسين حسان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن القاهرة تعاني انخفاضًا كبيرًا في نصيب الفرد من المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة المساحات الخضراء، مستشهدًا بمشروع تطوير تلال الفسطاط وحديقة الفسطاط، التي تمتد على مساحة تتجاوز 500 فدان.

وقال إن تجربة تطوير حديقة الأزهر تمثل نموذجًا واضحًا لإمكانية تحويل المناطق التي كانت تعاني من التدهور والمخلفات إلى مساحات خضراء ومتنفسات حضرية.

 

من زيارة الأثر إلى التجربة السياحية

وأضاف خبير التطوير والتنمية المحلية أن الفكرة الأساسية في تطوير القاهرة التاريخية تتمثل في تحويل المعالم الأثرية إلى مسار سياحي واحد، بحيث يستطيع السائح الانتقال من القلعة إلى مسجد ابن طولون ثم مجمع الأديان والفسطاط، مع توفير عناصر داعمة على طول المسار.

وذكر أن هذه المسارات يمكن أن تتضمن التشجير والمقاعد والإضاءة والهوية البصرية والمعلومات التاريخية، بما يحول زيارة الأثر من مجرد مشاهدة مبنى إلى تجربة متكاملة يعيشها السائح.

وأشار إلى أن تطوير القاهرة التاريخية يمكن أن يسهم في إطالة مدة إقامة السائح في مصر، من خلال تنوع التجارب التي تقدمها المنطقة، وربط التراث بالحرف التقليدية والمطاعم والبازارات والنقل السياحي والفعاليات الثقافية.

 

استعادة القاهرة لمساحاتها الخضراء

ولفت حسان إلى أن إزالة بعض المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها تتيح للدولة دراسة إمكانية تحويل بعض المواقع إلى مساحات خضراء بدلًا من إقامة مبانٍ جديدة عليها، مؤكدًا أن القاهرة تحتاج إلى زيادة المساحات الخضراء في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.

وقال إن تطوير المناطق القديمة يستهدف كذلك تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توسعة الطرق، وإضافة المسارات الخضراء والميادين والنوافير وملاعب الأطفال، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وشبكات الحركة.

وأضاف أن المدن الجديدة يجري تخطيطها بشكل مختلف، مع تخصيص نسب كبيرة من مساحاتها للمسطحات الخضراء، بينما تعمل الدولة على إدخال حلول مشابهة إلى المدن القديمة بما يتناسب مع طبيعتها العمرانية.

وأكد أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية لا تستهدف الجانب السياحي فقط، وإنما تمتد إلى تحسين حركة المرور وتوفير بيئة حضرية أفضل للسكان، بما يعزز مفهوم جودة الحياة داخل القاهرة والجيزة.

التنمية_المحلية المساحات_الخضراء السياحة التطوير_العمراني القاهرة_التاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

تيم حسن

مسلسل مولانا يحصد 5 جوائز في حفل «موريكس دور 2026»

أميرة أديب: «نفسي أقدم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أميرة أديب: «نفسي أقدّم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أحمد سعد

أحمد سعد يحصد جائزة النجم العربي الجماهيري ويُكرم عن مكسرات في Murex d’Or 2026

بالصور

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

بانيه بطريقة مختلفة ولذيذة للانش بوكس.. من غير ما ينشف

البانية
البانية
البانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد