ساو تومي وبرينسيب تنظم الانتخابات التشريعية والبلدية والإقليمية في 27 سبتمبر الجاري

يدلي نحو 141 ألف ناخب بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية والإقليمية في ساو تومي وبرينسيب يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الجاري، بينهم 121 ألف ناخب داخل البلاد و20 ألف ناخب في الخارج.

وذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الأحد/ أن هذه الانتخابات تأتي بعد مرور شهرين من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 يوليو الماضي والتي فاز بها فيلا نوفا بنسبة 94ر55% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات حاسمة في تحديد تركيبة الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأن الجمعية الوطنية، المكونة من 55 مقعدا، تنتخب رئيس الوزراء المسئول عن قيادة الحكومة، وفقا للنظام السياسي في البلاد.

وينتخب 53 عضوا في البرلمان بنظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة في 7 دوائر انتخابية ويخصص مقعدان إضافيان للناخبين من أبناء الجالية في أوروبا وإفريقيا.