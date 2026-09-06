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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوبك+ تثبت حصص أكتوبر وتبقي إنتاج النفط دون تغيير

منظمة أوبك
منظمة أوبك
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت منظمة أوبك أن الدول السبع المشاركة في اتفاق «أوبك+» قررت الإبقاء على حصص إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2026 عند مستويات سبتمبر، في ضوء تقييمها لظروف السوق العالمية وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة. وفقًا لما نشرته وكالة تاس الروسية.

وقالت أوبك، في بيان عقب اجتماع افتراضي عقدته الدول السبع اليوم الأحد، إن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان قررت الحفاظ على مستوى الإنتاج المطلوب لشهر سبتمبر خلال أكتوبر.

وبحسب جدول أوبك، ستبلغ حصة روسيا 9.949 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مقابل 10.478 مليون برميل يوميًا للسعودية، و4.431 مليون برميل يوميًا للعراق.

كما ستبلغ حصة الكويت 2.676 مليون برميل يوميًا، وكازاخستان 1.628 مليون برميل يوميًا، والجزائر 1.007 مليون برميل يوميًا، فيما تبلغ حصة سلطنة عُمان 841 ألف برميل يوميًا.

ويصل إجمالي حصة «أوبك+» لشهر أكتوبر، باستثناء كميات التعويض، إلى 31.01 مليون برميل يوميًا.

وأكدت الدول السبع مجددًا التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، مشيرة إلى أنها ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع سوق النفط وتطوراته.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لأوبك+ في 4 أكتوبر 2026.

منظمة أوبك الدول السبع حصص إنتاج النفط روسيا الكويت العراق الجزائر سلطنة عمان كازاخستان

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