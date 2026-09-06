مشاورات حكومية في قبرص لبحث آليات احتواء ارتفاع أسعار المحروقات

أعلن وزير الطاقة القبرصي ميخاليس داميانوس، اليوم الأحد، أن الحكومة تجري مشاورات مكثفة لبحث أفضل السبل الكفيلة بتغطية ومواجهة موجة ارتفاع أسعار المحروقات الحالية، لا سيما وأن هذه الزيادات ناجمة عن تطورات دولية خارجة عن نطاق أي سيطرة.

وأوضح الوزير القبرصي -في تصريح صحفي- أن هناك أدوات وآليات متاحة يمكن توظيفها للحفاظ على تكلفة الوقود عند أدنى مستوى ممكن للمواطنين، مؤكداً أن “القرارات الحاسمة ستُتخذ في موعد أقصاه السابع عشر من سبتمبر الجاري”.

وأكد أن الأسعار كانت قد شهدت تراجعا نسبيا خلال فترة الصيف بفضل نقاشات سابقة، قبل أن تعاود الارتفاع مجددا متأثرة بالأوضاع الراهنة.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن الحكومة نفذت حزمة إجراءات تهدف إلى خفض تكاليف كل من الكهرباء والوقود، والتي ستبقى سارية حتى السابع عشر من سبتمبر.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية، ماكيس كيفرافنوس، يوم الثلاثاء الماضي، عن توجه الحكومة لتمديد قرار تخفيض ضريبة الاستهلاك المفروضة على الوقود لفترة إضافية تتراوح بين شهر وشهرين.

وختم داميانوس بالتأكيد على ضرورة العمل المشترك مع شركات قطاع الطاقة نفسها لضمان إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان، معربا عن قناعته بوجود "إجراءات فعالة" تؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

أمان/ ع ع