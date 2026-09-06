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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تجهيز قسم علاج طبيعي جديد بالوحدة الصحية لخدمة أهالي قرى العواونة بإهناسيا

وحدة العواونة ببني سويف
وحدة العواونة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل مديرية الصحة ببني سويف أعمال تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة العواونة الصحية التابعة لإدارة اهناسيا،تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل القرى،وضمن جهود تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمات علاج طبيعي متطورة وقريبة من المواطنين بكافة المستويات.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن إنشاء القسم يأتي ضمن خطة المديرية لتطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات العلاج الطبيعي بالقرب من محل إقامتهم،دون الحاجة إلى التوجه للمستشفيات المركزية أو العامة، مشيراً إلى دعم المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز،للقطاع،بما يعزز تنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة،والتوسع في توفير الخدمات المتخصصة بالوحدات الصحية.

وأوضح وكيل الوزارة أن القسم تم تزويده بالأجهزة اللازمة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والتي تضمنت:جهاز تنبيه كهربائي، وجهاز موجات فوق صوتية Ultrasound.، وحدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، "فيبريتور" أشعة تحت حمراء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، تحت إشراف وكيل الوزارة والدكتورة حنان حسين، مدير الطب العلاجي ، والدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية، بمتابعة وتنفيذ :الدكتورة شيماء حجاج، مدير إدارة العلاج الطبيعي ونائب مدير العلاج الطبيعي، الدكتورة محمد طارق، مدير إدارة إهناسيا الصحية، الدكتور أحمد منيسي، مشرف العلاج الطبيعي بالإدارة الصحية.عرض أقل

بني سويف العواونة اهناسيا

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