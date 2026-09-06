عماد أبو الرُب: أوكرانيا تعول على زيارة ويتكوف وكوشنر

قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا تعوّل على زيارة الوفد الأمريكي، وهي تريد أن ترى أدوات جديدة وطرحًا مختلفًا من جانب القيادة الأمريكية، فالزيارة تحمل في طياتها أكثر من اختبار؛ أولها اختبار مدى مرونة الموقف الروسي، في حال استمع الجانب الروسي إلى أفكار وطروحات جديدة من الجانب الأمريكي.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اختبار للوسيط الأمريكي ولمدى استعداد أوكرانيا للتوافق مع بعض الطروحات التي قد تتضمن أفكارًا جديدة، وفي المقابل، لا يمكن إغفال أن أوكرانيا نفسها تختبر الموقف الأمريكي، ومدى استمرار واشنطن في ممارسة الضغوط عليها، كما حدث خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والأوكراني في البيت الأبيض، وكذلك خلال قمة ألاسكا، عندما عقد الرئيسان الأمريكي والروسي لقاءً من دون تنسيق مع الرئيس الأوكراني أو حتى دعوته إلى المشاركة فيه.

وأوضح أن الجديد في هذه الزيارة تحديدًا يكمن في توقيتها، فهي تأتي في مرحلة بالغة الأهمية لعدة أسباب، أبرزها بالنسبة إلى الجانب الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب، الرغبة في إنجاح أي خطوات إيجابية قد تخرج بها الزيارة، تمهيدًا للانتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن ترامب يسعى إلى تعزيز فرص ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، ويريد أن يثبت أمام العالم أنه لا يزال يمتلك الأدوات اللازمة لإدارة الملفات الدولية، ولا سيما الملفات الخلافية والأزمات التي تتطلب تدخلًا سياسيًا ودبلوماسيًا.