اتجوزوا وهما طلبة واتخرجوا من الأوائل.. حكاية أحمد وإسراء

في قصة مختلفة جمعت بين الحياة الزوجية والتفوق الدراسي نجح الدكتور أحمد محمد حسين والدكتورة إسراء ناصر خريجا كلية طب الأسنان بجامعة السويس في تحقيق نتائج مميزة خلال دراستهما، بعد أن جمعتهما الحياة بالزواج أثناء دراستهما في الفرقة الخامسة

ولم يكن الزواج بالنسبة لأحمد وإسراء سببا للتوقف عن الدراسة أو تقليل الطموح ولكن اتفقا منذ البداية على الاستمرار في طريقهما وتحقيق أهدافهما، مع مساندة كل منهما للآخر طوال فترة الدراسة

وخلال سنوات الجامعة، حرص الزوجان على تنظيم حياتهما بين الدراسة ومسؤوليات الحياة، وكان كل واحد منهما يشجع الآخر على الاجتهاد والاستمرار خاصة خلال فترات الامتحانات والضغط الدراسي

وجاءت النتيجة لتكلل سنوات التعب والمجهود، بعدما حققت الدكتورة إسراء ناصر المركز الأول على دفعتها بكلية طب الأسنان بجامعة السويس بينما حقق زوجها الدكتور أحمد محمد حسين المركز الخامس على دفعته

وأكدت قصة الزوجين أن النجاح لم يكن بالنسبة لهما منافسة بين طرفين وإنما كان هدف مشترك حيث حرص كل منهما على دعم الآخر وتشجيعه للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة

وتحولت رحلة أحمد وإسراء داخل الجامعة إلى تجربة تجمع بين الدراسة والحياة الزوجية والطموح ليبدأ الاثنان بعد التخرج مرحلة جديدة يسعيان خلالها إلى مواصلة النجاح وتطوير مستقبلهما المهني والعلمي

وتبقى قصة الزوجين نموذجًا لفكرة بسيطة وهي أن وجود شريك داعم في الحياة يمكن أن يكون سببا في الاستمرار وتحقيق النجاح، خاصة عندما يكون لكل طرف طموحه وأهدافه، مع وجود تشجيع متبادل بينهما



