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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«حماة الوطن» يكرّم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من أبناء شرق القاهرة

«حماة الوطن» يكرّم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من أبناء شرق القاهرة
«حماة الوطن» يكرّم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من أبناء شرق القاهرة
أميرة خلف

نظّم حزب «حماة الوطن» بالقاهرة احتفالية موسعة لتكريم الطلاب المتفوقين و أوائل الثانوية العامة من أبناء شرق القاهرة، بحضور أسر الطلاب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب بأمانة القاهرة وقطاع شرق القاهرة.

وأقيمت الاحتفالية بتوجيهات اللواء صلاح المعداوي، أمين عام الحزب بالقاهرة وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد جمال الدين، مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة، وبمشاركة عدد من النواب وقيادات الأمانة والقطاع والأقسام الحزبية بشرق القاهرة.

وأكد المهندس محمد جمال الدين أهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم الشباب ورعاية الموهوبين، مشيرًا إلى أن العلم يمثل أحد أهم ركائز بناء الدولة، وأن تمكين الشباب وفتح المجال أمام المبدعين يأتيان ضمن أولويات حزب «حماة الوطن».

من جانبه، أكد النائب عاطف عجلان، رئيس قطاع شرق القاهرة، أن تكريم الطلاب المتميزين يبعث برسالة تشجيع إلى جميع الطلاب، ويؤكد أن الاجتهاد والتفوق يستحقان التقدير والدعم، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به أسر الطلاب في مساندتهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق.

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب المتفوقين وأوائل الثانوية العامة، تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم الدراسية، إلى جانب تقديم عدد من الفقرات الفنية، وسط أجواء احتفالية عكست تقدير الحزب للطلاب المتفوقين وأسرهم.

وشارك في الاحتفالية النائب عاطف عجلان، رئيس قطاع شرق القاهرة، والنائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى إسماعيل دقدق، عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن الشهابي، مساعد أمين عام القاهرة، واللواء هاني عبد العزيز، مساعد الأمين العام وأمين العضوية، واللواء عمر الجمل، مساعد الأمين العام وأمين الاتصال السياسي، والأستاذ محمد عليوة، مساعد الأمين العام وأمين التواصل الشعبي، والأستاذ أبوزيد أحمد، مساعد أمين عام القاهرة لمنطقة السلام.

كما شارك الدكتور شذى منصور، أمين العلاقات العامة، والدكتورة سهير التوني، أمينة متحدي الإعاقة بالقاهرة، والدكتورة منال خيري، رئيس لجنة التعليم بالقاهرة، والأستاذ هيثم زاد الدين، أمين العمال بالقاهرة، والأستاذ محمد منصور، أمين الشئون الاقتصادية، والمهندس محمد شلبي، أمين الشباب بالقاهرة، والمستشار محمد صلاح، أمين الشئون القانونية، واللواء عبد الرازق سيد، أمين المراسم، والأستاذ هاني عزالدين، أمين إدارة الأزمات بالقاهرة، والأستاذ إسلام هاشم، رئيس لجنة التطوير بالقاهرة، والأستاذ جون إدوارد، رئيس لجنة المشروعات.

وشارك كذلك الأستاذ محمد البديوي، أمين تنظيم قطاع شرق، والدكتورة سحر خليفة، مساعد أمين القطاع وأمينة المرأة، والأستاذ نادر قطب، أمين التجمع الأول، والأستاذ محمد الكاشف، أمين التجمع الخامس، والأستاذ وليد سعد، أمين التجمع الثالث، إلى جانب قيادات القطاع وقيادات أقسام شرق القاهرة.

حماة الوطن احتفالية الطلاب المتفوقين أوائل الثانوية العامة النواب الشيوخ

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