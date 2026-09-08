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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأيدي والكراسي.. ضبط أطراف مشاجرة داخل كافيه شهير بطنطا

واقعة تبادل الضرب بين فتاة وشاب داخل كافيه بطنطا
واقعة تبادل الضرب بين فتاة وشاب داخل كافيه بطنطا
الغربية أحمد علي

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، أطراف واقعة مشاجرة بالأيدي والكراسي داخل كافيه شهير بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة مشاجرة بالأيدي والكراسي بين شاب وفتاة داخل كافيه شهير بنطاق دائرة القسم.

 

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة طنطا من ضبط شاب وزميلته طرفي الواقعة .

 

ضبط طرفي الواقعة 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني ضبط شاب والفتاة داخل كافيه بطنطا

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